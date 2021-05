Las hijas de Simeone ejemplifican el mensaje de su padre: ¿qué dijeron?

Tras ganar la segunda liga como técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone mostró todos los valores que tiene y que no son cosa trillada que habla y menciona en sus libros que ayudó con terminar con la hegemonía del Barcelona y el Real Madrid.

El técnico, en un entrevista con la cadena Movistar, él tuvo un momento en el cual hablaba con sus hijas de dos y cuatro años.

Mientras que uno de los presentadores alzó a una de las niñas, el ‘Cholo’ llevó a sus brazos a la más pequeña. Y empezó a demostrar la pasión que les ha heredado por el ‘Aleti’, el técnico le preguntó a su hija mayor y ella respondió: “¿Qué somos? ¡Un equipo!”

Esta frase es uno de los mantras del cholismo que ha podido engranar en su manera de manejar equipos y ayudar a evolucionar a un equipo que era más guerrero con su primer equipo que ganó la liga hace siete temporadas atrás. Ahora tiene una equipo que, aún sigue siendo combativo, ahora tiene una capacidad más técnica y se ha tenido que adaptar a un fútbol que aprecia más la velocidad colectiva y presiones altas.

El futuro del Atlético

Con esta gran victoria, el Atleti ahora ya no puede asumir un rol de “equipo desfavorecido”. Este fue algo que de pronto le funcionó al cuadro colchonero en el pasado, pero el presente ya no le otorga esa posibilidad.

Pero con los éxitos se espera continuidad. Este es el tema que va a tener manejar Simeone ya que se le espera al Atleti ser candidato al título todos los años con el plantel que actualmente tiene y con las inversiones que tendrá que hacer para mantener la competitividad. También se tendrá que ver cuáles cambios llegarán al equipo.





Uno de los puestos que tendrá que mirar es en la delantera para ofrecer más opciones fuera de un Luis Suárez que llegará a los 35 años a principios del año próximo. Además se tendrá que ver cual será el futuro de Mario Hermoso y cómo finalmente encajará Renan Lodi de un manera más consistente.

Finalmente, ¿podrá este equipo mejorar su nivel de juego a nivel europeo? Este mismo equipo tuvo muchos problemas para salir de la fase de grupos de la Champions y han quedado cortos en el tema Champions, el único torneo que le falta a Simeone por ganar como entrenador rojiblanco.

