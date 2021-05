Conor McGregor: ¿Propietario de equipo de fútbol? ¿Quién quiere comprar?

Se sabe muy bien que una de las grandes pasiones de Conor McGregor es el fútbol. En un momento, McGregor mencionó que pudo haber sido un central para el Celtic, algo que los fanáticos del equipo recibieron con buen visto por su afecto hacia el club.

En varias entrevistas ha dicho que si no hubiese sido peleador de artes marciales mixtas hubiese intentado sido futbolista. Ahora, él es uno de los nombres más grandes dentro de su deporte y eso la ha ayudado a expandir su marca a emprendimientos fuera de las artes marciales mixtas.

Ahora ha mencionado que le gustaría entrar a su otra gran pasión de nuevo, pero como empresario.

Conor McGregor's opinion on football/soccerUFC-star Conor McGregor gives his opinion on football or soccer. 2015-10-20T18:01:20Z

El 20 de abril, tras la dimisión de Ed Woodward a raíz del escándalo formado por la Superliga Europea, el luchador de la UFC bromeó con la posibilidad de comprar el Manchester United. Ahora, a través de un preguntas y respuestas en Twitter, sigue mencionando esta posibilidad.

En una serie de preguntas a través del hashtag #asknotorius, McGregor comenzó a responder preguntas de todo tipo formuladas por sus seguidores. Una de las preguntas estaba relacionada con su deseo de comprar al Manchester United, y el peleador contestó de manera clara.

que el excampeón pluma y peso mediano hizo con sus fanáticos en redes sociales, se le preguntó sobre la posibilidad de entrar al mundo del fútbol. Ni corto, ni perezoso, McGregor salió con todo y dijo que tiene interés en poder ser propietario de un equipo europeo, especialmente uno del cual ha mostrado su afecto como lo es el Celtic.

“Para ser honestos, primero surgió una conversación sobre el Celtic, para adquirir algunas acciones de Dermot Desmond, el propietario”. También mencionó que el Manchester United es uno de los equipos en el cual tiene un interés.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021