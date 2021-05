VIDEO: Conor McGregor demuestra su apoyo a un rival tras video viral ¿qué dijo?

Dos nombres que siempre estuvieron ligados en el pasado fuero Conor McGregor y Diego Sánchez.

Aunque compartieron un octágono de la UFC, se han retado en varias ocasiones en el pasado. Sin embargo, nunca se produjo una pelea ya que sus carreras tomaron diferentes rumbos.

McGregor, quien ha estado con la promoción desde el 2013, se convirtió en el primer campeón simultáneo en dos diferentes pesos al ser campeón peso liviano y peso pluma. “Notorious” también se convirtió en la estrella más grande en la historia de las artes marciales mixtas.

Desde el 2005, Sánchez se ha convertido en un nombre notable en la UFC, peleó en 32 dos ocasiones allí y compitió en cuatro diferentes divisiones. Peleó por el cinturón de las 155 librasy perdió de manera unánime contra BJ Penn en el 2009.

En septiembre, McGregor compartió via Twitter mensajes privados de febrero el 2020 en el cual intercambió mensajes con el presidente de la UFC, Dana White. En los mensajes, “Notorious” le dijo a White que quería que su próxima pelea fuera contra Sánchez, la respuesta de White fue, “Perderíamos nuestra licencia de promotor su hacemos esa pelea,” insinuando que McGregor era un peleador superior a Sánchez.

To Diego Sanchez…

I seen your recent comments about your final bout and I am in!

After you fought Pereira, I had requested for myself and you to compete in Dublin. This was back in February when I was working on opposition for my season, pre covid.

Good luck this weekend! pic.twitter.com/Y0hf6Zr7XF

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020