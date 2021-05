Conor McGregor y otros reaccionan sobre pelea de Jake Paul ¿qué dicen?

Se sabe que Floyd Mayweather y Jake Paul están invictos en su deporte, pero también lo es el Internet cuando se refiere a videos virales de celebridades superestrellas haciendo locuras. Esto se mantuvo el jueves después de que el youTuber Paul le sacó de su cabeza un gorro que tenía puesto uno de los campeones de boxeo más populares de la historia y pudo vivir para hablar del tema.

Si no vieron esta escena, lo puedes ver en estos videos.

Hemos compilado las mejores reacciones a la pelea entre Mayweather y Jake Paul para que puedan disfrutar.

McGregor no está a gusto, pero los fanáticos de Paul sí

Un seguidor mencionó que las acciones de Paul parece haber irritado a Mayweather mucho más de lo que pudo Conor McGregor antes de que Mayweather peleara a la estrella de la UFC en un cuadrlatero en el 2017.

Este usuario dijo: “Jake Paul irritó a Floyd más de lo que Conor pudo. Creo que es momento de admitir, Jake no quiso ser como Conor McGregor, es el nuevo Conor McGregor.”

Jake Paul parece estar de acuerdo con ese análisis y le gustó la imagen photoshopeada de su cara sobre el cuertpo de McGregor después de que este se convirtiera en dos veces campeón de la UFC en el 2016.

Pero McGregor no parece tener el mismo fervor con el éxito que está teniendo Paul en los deportes de combate. La estrella irlandesa publicó sus pensamiento sobre Mayweather haciendo negocios con los hermanos Paul antes de pelear contra peleadores legítimos.

“¡Es vergonzoso!” dijo McGregor.

More Reactions to Jake Paul vs. Floyd Mayweather

La campeona de boxeo que nueva estrella de las artes marciales mixtas para la Professional Fighters League, Clarressa Shields, expresó su disgusto sobre la situación también. Esto después de que el boxeador Hasim Rahman Jr. le dio un visto positivo a las locuras de Jake Paul, Shields dijo que se sintió muy diferente.

Ella dijo: “Hermano, él me enojó…¡ha enojado mucho a Floyd!”.

Mannn he done pissed me off 🤣 got Floyd mad like that! https://t.co/OP1SH7X1oH — Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) May 6, 2021

Paul parece haber estado muy enojado. Parece que se fue con el gorro de Mayweather después de la pelea, pero también terminó con un moretón en su ojo.

Somebody got a black eye today. pic.twitter.com/3qOrISHGtq — Kelsey McCarson (@kelsey_mccarson) May 6, 2021

En realidad, un tuitero sugiere que Paul no terminó con el gorro tampoco.

Jake Paul finally got punched by a real boxer!! All this and Floyd Mayweather walked off with the hat 😭 pic.twitter.com/x2LkE3wuNx — Mr.Explorer (@AnazHaroon) May 6, 2021

Otros notaron la rareza de dos superestrellas con guardaespaldas pelando. Al final de cuentas, ¿esto no terminaría con quién tenía la mayor cantidad de guardaespaldas empleados ese día?

Jake Paul’s bodyguard when he saw Floyd and Floyd’s 500 bodyguards chasing Jake: pic.twitter.com/QeNHpU2Wd7 — Imran (@Immy8713) May 6, 2021

Jake Paul doing the “I’m crazy routine” Floyd Mayweather: pic.twitter.com/U5Sm4tvRre — Brooklyn (@BrooklynBoyB) May 6, 2021

Pero el punto más intersante lo mencionó el escritor de Barstool Sports, Clem, quien recordó a sus seguidores que está no fue la primera ocasión en la que un gorro de Mayweather se encontraba en el medio de una tormenta.

Jake Paul snatched Floyd Mayweather’s hat off his head and it’s still not the most disrespectful thing involving a hat to happen to Floydpic.twitter.com/CXfSuY1xvI — Clem (@TheClemReport) May 6, 2021

Mayweather supuestamente estaba promocionando su próxima pelea ante Logan Paul. El evento pago de Showtime está planeado para el 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pero de pronto lo que se perdió en todo esta polémica sobre Mayweather, Jake Paul, y el gorro publicado en redes sociales fue que Logan Paul publicó en redes sociales así la gente pudiese recordarle a la gente que estaba involucrado en el evento.

En base a la foto, Mayweather no se va a olvidar.

all for a hat pic.twitter.com/mfTyvAPT4n — Logan Paul (@LoganPaul) May 7, 2021

Sin embargo, todo el mundo quiere hablar sobre la pelea que tuvo Mayweather con las estrellas de YouTube stars y sus superpeleas ante los dos.

Algunos les gusta, otros lo odian. Pero todos están prestando atención.

