Muerte del Príncipe Felipe de Inglaterra: ¿Cuál fue la causa de su muerte?

Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo y esposo de la Reina Isabel II, murió a la edad de 99 años en la mañana de este viernes 9 de abril.

“Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo”, anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado.

La publicación agregó: “Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor. La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida”.

A los 99 años, el duque había sido hospitalizado varias veces durante los últimos años por diversas enfermedades, pero su estancia más reciente fue la más larga. El príncipe Felipe fue internado en el hospital privado King Edward VII el 16 de febrero, después de sentirse mal, por “descanso y observación”, según Reuters. Se le dio tratamiento por una enfermedad no especificada, pero el Palacio de Buckingham señaló que no estaba relacionada con el COVID-19.

El registro en el hospital se convirtió en una estadía prolongada y comenzó el tratamiento para una infección, reveló más tarde el Palacio de Buckingham. Casi dos semanas después de estar allí, el duque fue trasladado al Hospital St. Bartholomew para recibir tratamiento cardíaco por una afección cardíaca preexistente, según informó el Telegraph.

El príncipe Felipe fue visto por última vez en público saliendo del hospital King Edward VII en una silla de ruedas el 16 de marzo. Finalmente regresó a su casa son la reina Isabel II, en el castillo de Windsor, después de un total de 28 noches en el hospital. La estadía marcó su tiempo más largo en un hospital, según The Telegraph.

En ese momento, el hijo mayor del príncipe Felipe y heredero al trono, el príncipe Carlos, inicialmente parecía optimista sobre la salud de su padre. “Estoy encantado”, dijo el príncipe Carlos, según Reuters.

El Palacio de Buckingham también emitió un comunicado donde el duque agradeció a todo el personal médico que lo ayudó. Una fuente real dijo a Reuters que “el príncipe estaba de buen humor”.

La reina valoraba a su marido como a ella: “fuerza y ​​permanencia”

El príncipe Felipe se casó con la entonces princesa Isabel en 1947 cuando tenía 26 años. Cinco años después, la princesa Isabel se convirtió en la reina Isabel II. El duque fue el consorte, o cónyuge, de una monarca en la historia de Gran Bretaña. Los dos tuvieron un total de cuatro hijos, ocho nietos y diez bisnietos.

Recibieron por primera vez al príncipe Carlos, el príncipe de Gales y heredero al trono, en 1948. La princesa Ana, la princesa real, nació en 1950; El príncipe Andrew, duque de York, nació en 1960; y el príncipe Eduardo, conde de Wessex, fue el hijo menor, nacido en 1964.

El duque jugó un papel importante en el Palacio de Buckingham. La Reina describió a su amado esposo como ella: “fuerza y ​​permanencia”, durante su reinado, según Time.

El príncipe Felipe se retiró de sus deberes reales oficiales en agosto de 2017. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado cinco meses antes, indicando que, aunque ya no ha requerido compromisos, todavía es libre de asistir a cualquier evento que le gustara.

El príncipe Felipe valoraba su tiempo en el ejército y continuó honrándolo. En julio de 2020, el duque rompió su tiempo de aislamiento en el castillo de Windsor para entregar su papel de coronel en jefe de los rifles, según el Telegraph. Fue honrado por sus 67 años de servicio.

El Reino Unido está de luto por su muerte

Siendo una figura estable en el Palacio de Buckingham durante casi 75 años, el Príncipe Felipe fue una cara de la Corona. El primer ministro del Reino Unido, Boris Jonson, habló en Downing Street después de la muerte del príncipe y señaló que “inspiró las vidas de innumerables jóvenes”, según informó la BBC.

Johnson agregó: “Él ayudó a dirigir a la Familia Real y la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional… El Príncipe Felipe se ganó el afecto de generaciones aquí en el Reino Unido, en todo el Commonwealth, y alrededor del mundo”.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, también intervino y tuiteó: “Me entristece la noticia de la muerte del duque de Edimburgo. Envío mi más sentido pésame, y el de scotgov y el pueblo de Escocia, a Su Majestad la Reina y su familia”.

