Muerte del príncipe Felipe: ¿Por qué nunca fue rey?

El príncipe Felipe murió a la edad de 99 años. El Palacio de Buckingham confirmó que Felipe murió “en paz” el viernes 9 de abril de 2021.

“Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor”, se lee en un tweet de la cuenta oficial de Twitter del Palacio de Buckingham.

Felipe se casó con la reina Isabel el 20 de noviembre de 1947. Sin embargo, no se convirtió en rey de Inglaterra. En cambio, Felipe se convirtió en príncipe consorte.

El príncipe consorte es definido por Oxford Languages ​​como “el marido de una soberana reinante que es él mismo un príncipe”. En lo que respecta a la monarquía británica, el príncipe consorte no gobierna ni llega a ser rey jamás.

Si la reina Isabel hubiera muerto antes que el príncipe Felipe, su hijo, el príncipe Carlos se habría convertido en rey. Charles o Carlos, en español, es el siguiente en la línea de sucesión al trono.

Esto es lo que necesita saber:

La línea de sucesión de Gran Bretaña se basa en el género

La fantástica historia de amor de Isabel II y Felipe de Edimburgo con 73 años de casados | ¡HOLA! TVLos niños Cambridge hicieron una tarjeta para el 73 aniversario de bodas de sus bisabuelos. La reina Isabel II y el duque de Edimburgo fueron fotografiados en el salón Roble del castillo de Windsor para celebrar sus siete décadas de matrimonio. Un 20 de noviembre de 1947 dieron el ‘Sí, Quiero’ en la abadía de… 2020-11-23T16:26:51Z

Según Heart UK: “La ley parlamentaria significa que cuando alguien se casa con un rey o una reina, se le conoce como ‘consorte’. Sin embargo, los títulos cambian según el género. Para las mujeres que se casan con un rey, por ejemplo, se las conoce como la reina consorte”, informa el sitio, y agrega que“ cuando un hombre se casa con una reina, se convierten en príncipe consorte.

Y Philip no está solo. Los maridos de la reina Ana y la reina Victoria también recibieron el título de príncipe consorte.

Como señala Reader Digest, esta es la razón por la que el esposo de la princesa Eugenia, Jack Brooksbank, no recibió un título real, no se convirtió en príncipe, cuando se casó con ella en 2018.

