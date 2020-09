ÚLTIMA HORA: ¡Donald Trump nominado al Premio Nobel de la Paz 2020!

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha sido propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz en 2020. ¿El motivo? Su intermediación en el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Así lo ha considerado el parlamentario noruego Christian Tybring-Gjedde, que ya lo nominó en 2018. Este político, de ideología populista y conservadora, es muy afín a la política de Donald Trump. Consideraba que el republicano tenía que ganar el Nobel de la Paz por su voluntad de pacificar las relaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Hay que recordar que en 2018 se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Singapur.

Como explica La Vanguardia, Tybring-Gjedde no busca ganarse la simpatía del Presidente de los Estados Unidos. El parlamentario noruego alega que sus méritos tienen que juzgarse con objetividad y separarse de “la forma en la que se comporta a veces”.

Asimismo, como reporta RT en Español, el propulsor de la nominación de Trump aprovechó para lanzar un dardo a Barack Obama, ganador del prestigioso galardón en 2009 cuando era presidente de los Estados Unidos: “Las personas que han recibido el Premio de la Paz en los últimos años han hecho mucho menos que Donald Trump. Por ejemplo, Barack Obama no hizo nada”

El político noruego prosiguió: “Sin duda, Trump ha roto con una tendencia de 39 años de presidentes americanos que o comienzan una guerra o llevan a EE UU a un conflicto internacional armado. El último presidente en evitar esto fue el laureado con el Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter.”

Como explica DW, el 15 de septiembre se oficializará la firma del denominado Tratado de Abraham en la Casa Blanca. Donald Trump ejercerá como anfitrión del histórico acuerdo.

Los lazos diplomáticos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos se han estrechado. De este modo, las autoridades israelíes por el momento paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado..

Con el Tratado de Abraham, los Emiratos Árabes Unidos se convierten en el tercer país árabe en en establecer relaciones diplomáticas al 100% con Israel, después de Egipto (1979) y Jordania (1994).

Trump se había quejado recientemente de no haber ganado ya el Premio Nobel de la Paz

Como informa ABC, en enero de 2020, durante un miting preelectoral en Toledo, en el estado de Ohio, Trump expresó su profundo descontento por no haber conseguido el galardón por delante del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.

El dirigente republicano consideraba que él había hecho mucho más que el primer ministro de Etiopía por calmar la tensión entre este país y Eritrea, un foco de conflicto histórico.

Así se lo comunicó a sus seguidores: “Os voy a decir algo sobre el Premio Nobel de la Paz -aseguró ante sus seguidores-. Yo hice un acuerdo, salvé un país, y he oído que el líder de ese país va a recibir ahora el Premio Nobel de la Paz por salvar el país. Yo dije: ‘¿Qué, hice algo con eso?’. Sí, pero ya sabes, es cómo funciona. Ya se sabe, eso es todo lo que importa… Yo evité una gran guerra, he evitado un par de ellas.”