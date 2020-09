[VÍDEO] Joe Biden respondió así a un seguidor de Trump que trató de provocarlo

El candidato demócrata para las elecciones de los Estados Unidos Joe Biden viajó a Pittsburgh, Pennsylvania, este martes 31 de agosto, para dar un discurso sobre la agitación que vive el país. Después, Biden y su equipo enviaron personalmente pizza de Mineo’s Pizza House a los sanitarios locales, como informó The Hill.

En el momento en que Biden salía del coche y llegaba a la estación de bomberos, un manifestante subido a un vehículo con una camiseta de “Trump 2020” quiso tener su momento de gloria y empezó a gritar en contra del ex vicepresidente. Con un megáfono, el hombre le dijo con tono elevado: “Hey, Joe. Finalmente saliste del sótano.”

Biden is stopping to deliver pizza to some local EMTs in Pittsburgh A lone Trump supporter across the street is yelling through a megaphone: “It’s a peace protest Joe!” pic.twitter.com/iJxrDb4pSu — Johnny Verhovek (@JTHVerhovek) August 31, 2020

El Presidente Donald Trump había criticado previamente a Biden por hacer campaña desde su “sótano”, pero Biden nunca entró a la guerra dialéctica con el manifestante. Como respuesta, Biden le contestó: “No saltes. No saltes.”, antes de marcharse andando. El vídeo del momento ha sido visto ya más de 4 millones de veces.

Biden was being heckled by a Trump supporter as he arrived to deliver pizzas. The man was waving a Trump flag as he stood on top of a truck. Biden’s response to him: “Don’t jump.” pic.twitter.com/yWIOIJ6IPB — Tyler Pager (@tylerpager) August 31, 2020

Biden respondió a Trump sobre el asunto del sótano en una entrevista a ABC News el 23 de agosto. Dijo: “Imagínate. Sin salir del sótano, 500 millones han visto lo que he hecho. Se trata de ser responsable.”

“Vamos a seguir lo que dicte la ciencia, lo que digan los científicos”, continuó Biden. “Hemos sido capaces de viajar a sitios cuando hemos conseguido hacerlo sin congregar un gran número de personas.”

Sobre los mitines de Trump dijo: “Mira qué ha pasado con sus actos. Hay gente que ha muerto. La gente no respetó las distancias, no llevaban máscaras y al final han sido contagiados con el COVID.”

Biden denunció todos los tipos de protestas violentas durante su discurso en Pittsburgh

Today's speech was a good dose of #BidenCalm many things said that needed to be, here is one of the standout moments. pic.twitter.com/t39uS7hDPJ — Political Tribune (@PoliTribune) August 31, 2020

Durante el discurso de Biden, el político denunció todas las formas de protestas con violencia. “Quiero ser claro con esto: los disturbios no son protestas. Los saqueos no son protestas. Iniciar fuegos no es protestar. Nada de esto es protestar. Es delinquir, simple y claro. Y aquellos que lo hacen deben pagar por ello. La violencia no traerá el cambio. Nos llevará a la destrucción. Es un error en todos los sentidos.”

Según Biden, “Trump sería capaz de hacerlo todo para mantenerse en el poder. Ha sido una presencia tóxica para nuestra nación estos cuatro años. ¿Nos liberaremos de esta toxina? ¿O la haremos una parte permanente del carácter de nuestra nación?

Como respuesta, Trump tuiteó: “Acabo de ver lo que Biden ha dicho. Para mí, está culpando más a la Policía que a los anarquistas, agitadores y los saqueadores, a quien nunca acusaría porque sabe que perdería el apoyo de la izquierda radical.”

Biden y su esposa Jill visitarán muchos estados donde hay protestas en las siguientes semanas

El discurso de Biden el lunes en Pittsburgh sirvió como punto de partida de su campaña de retorno “back-to-school”. Según CNN, él y su mujer, la Dra. Jill Biden, visitarán muchos estados donde están surgiendo revueltas en una combinación de eventos virtuales y físicos. Los Biden prevén visitar los estados de Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Florida, Nevada, Minnesota, Arizona y Pensilvania.