Cheques COVID-19: Este viernes vence plazo para aprobar paquete de alivios: ¿habrá segundo pago?

Este viernes 7 de agosto vence el plazo dado por el Senado antes de salir a su receso de verano para que se apruebe el paquete de alivios del COVID-19, que entre otras cosas, incluye los segundos cheques de $1,200 y el bono de desempleo, donde la cantidad aun está en duda.

Y aunque las discusiones han ido de manera muy lenta y en varios momentos incluso se han enredado por las diferencias de posturas sobre las ayudas entre republicanos y demócratas, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró confiado de que el Senado pudiera alcanzar un acuerdo este viernes, pero advirtió que para ello deberán superar las diferencias en las próximas horas.

“Nos complace informar que, aunque todavía tenemos muchos problemas abiertos, solo quiero ser muy claro, no estamos a punto de estar cerca de un acuerdo, pero tratamos de acordar establecer un cronograma que trataremos de llegar a un acuerdo general, si podemos obtener uno, para fines de esta semana, de modo que la legislación pueda aprobarse la próxima semana”, advirtió el funcionario, según reportó Forbes.

Estos son los detalles que se conocen del nuevo paquete de estímulo que se discute en el CongresoEl nuevo paquete de estímulo que se discute en el Congreso de Estados Unidos estaría destinado a contrarrestar los estragos económicos causados por la pandemia. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #EdicionDigital #Finanzas #Economia 2020-07-27T18:11:48Z

“Estamos tratando de llegar a un acuerdo que sea bueno para el público estadounidense y los trabajadores estadounidenses. Nuestro objetivo es tratar de llegar a una comprensión de los principales problemas para el viernes”.

Sobre las diferencias que aun son bastante grandes y que hacen que muchos pierdan las esperanzas de que mañana 7 de agosto haya fumarolas de acuerdo, Mnuchin destacó que hay intención de trabajar duramente.

“Vamos a trabajar durante todo el día los próximos días para ver si podemos superar los problemas. Algunas cuestiones que hemos podido acordar, algunas cuestiones importantes aún están abiertas”, agregó el Secretario.

If Democrats will not make a deal, President @realDonaldTrump will pursue executive action in order to extend economic relief for the American people. pic.twitter.com/K8qhdvelzb

Pero no solomante Mnuchin dio esperanzas de que se llegue a un arreglo para aprobar el paquete de estimulos. Las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dieron un parte positivo.

“Estamos de acuerdo en que queremos llegar a un acuerdo. Y en ese caso, decimos que ese es nuestro objetivo: volver a diseñar desde allí lo que tenemos que hacer para lograrlo”, mencionó la líðer demócrata.

El senador Chuck Schumer destacó también que ha habido progresos. “Hicieron algunas concesiones (republicanos), lo cual apreciamos; hicimos algunas concesiones, que apreciaron”, mencionó el jefe de la minoría del Senado.

La Casa Blanca dijo por su parte que si el Senado no alcanza un acuerdo, el presidente Trump anunciará alivios por orden ejecutiva.

A pesar de esa esperanza, las palabras del jefe de la mayoría republicana Mitch McConnell, parece ir por otra ruta.

Democratic leaders say they’ll keep blocking federal unemployment aid unless we pay people more to stay home than to work. That isn’t just bad economics, it’s unfair. We should not be taxing essential workers to pay their neighbors a higher salary to stay home. pic.twitter.com/tFN55kRv4P

— Leader McConnell (@senatemajldr) August 5, 2020