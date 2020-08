Cheques COVID-19: ¿Todavía puede haber una segunda ronda de pagos en agosto?

Millones de estadounidenses están ansiosos por una segunda ronda de cheques COVID-19. Los republicanos y los demócratas en general están de acuerdo en que las personas que cumplen con ciertas pautas de ingresos deben recibir un segundo cheque, y aunque a muchos les parece que nunca llegará, hay esperanzas.

Pero, la pregunta hoy es: ¿qué tan pronto podría obtener un segundo cheque?

En primer lugar, depende de que las dos partes lleguen a un acuerdo sobre el paquete más amplio de alivio de estímulos. Han acordado ampliamente los controles de estímulo, pero se han mantenido en desacuerdo sobre otros aspectos del paquete, como la extensión de los beneficios federales por desempleo de $600 semanales, que han expirado ya.

Pero hay que aclarar que no se obtendrá un segundo cheque hasta que las dos partes acuerden los detalles más amplios del paquete, y que sea antes de que el Senado entre en receso el 7 de agosto, por lo que el plazo es ajustado a menos que extiendan su sesión de verano.

Contribuyentes en EEUU afectados por el covid-19 recibirían un segundo cheque de ayuda económicaEl presidente Donald Trump dijo que sí habrá un segundo cheque de estímulo, y dijo que será generoso, pero la aprobación de los fondos depende del Congreso. Según un análisis de American Enterprise Institute, los beneficiados recibirían una suma de 2,170 dólares para cubrir sus gastos y deudas provocadas por la emergencia del coronavirus.

El monto acordado hasta ahora es de $1,200 para las personas que ganan menos de $75,000 al año, con montos gradualmente más pequeños para personas que ganen hasta $99,000. También habrá $500 por cada dependiente, independientemente de su edad, lo que extendería el alivio a algunos estudiantes universitarios que se perdieron el primer alivio.

Sin embargo, esta vez se puede recibir un cheque más rápido que la última vez (si el Congreso aprueba un segundo plan de alivio). El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que se podría esperar un cheque más rápido que la última vez.

