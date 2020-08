[VÍDEO] El tremendo lapsus de Donald Trump: ¿En qué año terminó la 2a Guerra Mundial?

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha cometido un tremendo lapsus esta tarde durante su rueda de prensa en la Casa Blanca para informar sobre cómo avanzaba la lucha en su país contra el COVID-19.

Al referirse al gran trabajo que estaba haciendo su país para combatir la pandemia cometió un doble error: primero dijo que la Gripe Española fue en 1917, cuando en realidad fue en 1918; después la señaló como la causa principal del final de la… ¡Segunda Guerra Mundial!, que realmente fue en 1945. Exactamente, Trump dijo:

“Creo que es increíble lo que estamos haciendo. Si no hubiéramos cerrado el país, ya habríamos perdido 1,5 o 2 millones de personas. Lo hicimos bien. Ahora no tenemos que hacerlo. Ahora entendemos la enfermedad. Nadie la entendía porque nadie había visto nada similar a esto. La cosa más similar fue en 1917, dicen. La gran pandemia sí que fue una cosa terrible, donde se perdieron entre 50 millones y 100 millones de personas. Posiblemente fue la causa que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Todos los soldados enfermaron – fue una situación terrible. Y esto que sufrimos también es altamente contagioso. El coronavirus es altamente contagioso.”

Aquí tienen el momento exacto de la conferencia de prensa, que compartió la periodista de Politicus USA, Sarah Reese Jones:

No son los dos únicos errores históricos que Trump ha cometido a la hora de hablar de la Segunda Guerra Mundial y de la Gripe Española. El tercer error es sobre el número de víctimas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de los Estados Unidos dijo que cayeron “entre 50 millones y 100 millones de personas”. La historia nos dice que fueron 37 millones los que fallecieron por la guerra entre 1939 y 1945.

El periodista de la CNN Keith Boykin lo resumía de este modo en Twitter:

