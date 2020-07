Un joven sube hasta la ventana de un hospital para despedirse de su madre, que falleció por coronavirus

Esta es una historia sobre el amor de un hijo hacia su madre. Un amor puro y sincero. Muy bello, pero a la vez también muy triste. Una historia de contrastes, que nos lleva a reflexionar sobre las duras consecuencias que nos trae el coronavirus y de cómo tenemos qué comportarnos y seguir a rajatabla las indicaciones de prevención para evitar la transmisión del virus.

Nos desplazamos hasta Cisjordania. En concreto, al pequeño pueblo de Beit Awa, de poco menos de 10.000 habitantes. Como todas las regiones del mundo, esta localidad también está sufriendo los terribles efectos del coronavirus.

Una de las víctimas que se llevaría la enfermedad es Rasmi Suwaiti, la madre de Jihad Al-Suwaiti. A priori, dos desconocidos, pero cuya historia ha dado la vuelta al planeta.

A causa de la obligatoria distancia social para evitar contagios, Jihad Al-Suwaiti no podía entrar en la UCI del hospital donde su madre estaba ingresada. El joven palestino, cada noche, como una rutina ya establecida, escalaba hasta la ventana del hospital para poder ver a su madre.

Rasmi Suwaiti estaba muriéndose lentamente. Su hijo lo sabía. Es por eso que no dudó en trepar unos cuantos metros para poder ver a su madre por última vez y despedirse de ella en persona, aunque fuera a través de una ventana.

Esta cruda historia fue compartida en redes sociales por Mohamed Safa, un representante de la Organización de las Naciones Unidas.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020