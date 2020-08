¿Cómo es posible que Kyle Rittenhouse tuviera un arma con 17 años?

Kyle Rittenhouse está acusado de disparar tres personas y matar a dos con un rifle AR-15 .223 durante la noche de disturbios en Kenosha, Wisconsin. Las protestas se iniciaron como consecuencia de los siete disparos que recibió días antes un hombre negro, Jacob Blake. El vídeo de los disparos se viralizó rápidamente en internet.

El autor de la matanza en Kenosha, Kyle Rittenhouse, tiene 17 años. Un adolescente de 17 años no puede poseer legalmente un arma de fuego en Wiscosin, excepto con fines de caza y con el permiso de un tutor legal, según Giffords Law Center. En Illinois, donde Rittenhouse vive, la gente menor de 21 años no puede tener un arma a no ser que sus padres o tutores legales lo autoricen.

Según su abogado Lin Wood, el arma pertenecía a un amigo de Rittenhouse que vive en Wisconsin. Este amigo tenía el arma de manera ilegal, dicen las autoridades. Rittenhouse carga con el delito de posesión de arma peligrosa por una persona menor de 18 años. Llevar el arma encima es legal en Wisconsin, pero no para menores.

When you start manufacturing facts to support false accusations, you get into trouble under the law of defamation. Kyle did not carry a gun across state lines. The gun belonged to his friend, a Wisconsin resident. The gun never left the State of Wisconsin. Truth always prevails. https://t.co/iDbsykaVvY — Lin Wood (@LLinWood) August 28, 2020

Este delito de “arma peligrosa” es uno de les seis cargos que se le imputan a Rittenhouse, incluyendo homicidio imprudente en primer grado con arma peligrosa, homicidio intencional en primer grada con arma peligrosa e intento de homicidio en primer grado con arma peligrosa.

Los hombres a los que Rittenhouse disparó intentaban quitarle el rifle

These are the victims of the Kenosha shooting: Deceased: Anthony Huber, 26, of Silver Lake Deceased: Joseph Rosenbaum, 36, of Kenosha Shot in the arm: Gaige Grosskreutz, 26, of West Allis Read their stories and contribute to their gofundme s here: https://t.co/ZvSsnUlKS2 pic.twitter.com/ZeTIQvC09u — Shannon Watts (@shannonrwatts) August 27, 2020

Según notificaron los testigos y como puede apreciarse en el vídeo que se viralizó, el adolescente Rittenhouse andaba por la calle con un rifle AR-15. Un reportero, de nombre Richard McGinnis, entrevistó a Rittenhouse antes de los tiroteos y le explicó que “él (McGinnis) había manejado muchos ARs y que la manera como lo sostenía en ese momento no era la correcta”.

No mucho después de esto, el primer hombre del que se acusa a Rittenhouse de matar, le lanzó una bolsa de plástico a Rittenhouse. A partir de ahí, Joseph Rosenbaum, la víctima, persiguió a Rittenhouse. Después llegó el disparo mortal.

Seguidamente, Rittenhouse corrió. A las 11:46 PM llamó a su amigo Dominic Black y le contó que había disparado a alguien. Las calles estaban llenas de gente y corría la voz de que había que desarmar a Rittenhouse, que ya había sido identificado por muchos como el autor de los primeros disparos. Fue en ese momento cuando otro hombre, Anthony Huber, fue asesinado por Rittenhouse cuando intentaba desarmarle, como se puede ver en los vídeos del incidente.

GRAPHIC: Video allegedly shows 17-year-old Kyle Rittenhouse shooting 3 people, 2 fatally in KenoshaAntioch, IL police reported Wednesday that Rittenhouse was arrested on suspicion of first-degree intentional homicide after he allegedly opened fire during a protest that erupted in the wake of the police shooting of Jacob Blake. Credit: Brendan Gutenschwager via Storyful

Después Rittenhouse se levantó del suelo y andó hacia la policía con las manos en alto, con su rifle colgando con una correa de su hombro. La policía lo ignoró e ignoró a la gente que decía que había disparado a algunos manifestantes. Rittenhouse pudo volver a su casa en Antioch, a unas 30 millas de Kenosha, según la CNN.

Rittenhouse se identificaba a sí mismo como un miembro de una milicia

I interviewed the alleged shooter before the violence started. Full video coming soon: pic.twitter.com/G3dVOJozN7 — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) August 26, 2020

Rittenhouse explicó a McGinnis en una entrevista que esa noche quería proteger los negocios de los disturbios y que llevaba el rifle para protegerse en el caso de que lo necesitara.

Dijo: “La gente está siendo atacada y nuestro trabajo es proteger a la gente. Mi trabajo es proteger a la gente. Si alguien resulta herido, voy a correr a socorrerle. Es por eso que llevo el rifle conmigo; por si debo protegerme, obviamente. Pero también llevo mi kit médico.

El Milwaukee Journal-Sentinel reportó que Rittenhouse se consideraba a sí mismo como un miembro de una milicia llamada Kenosha Guard. En un mensaje en Facebook, hizo un llamamiento a las armas: “¿Hay algunos patriotas por ahí que quieran defender la ciudad del mal? No hay dudas de que planean quemar la ciudad esta noche”, según informa Kenosha News.