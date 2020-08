[VÍDEO] Policía de Wisconsin dispara 7 veces a un hombre negro por la espalda

Un policía de Kenosha (Wisconsin) disparó hacia siete veces desde una distancia muy corta por la espalda a un hombre inclinado hacia un auto, como muestra un vídeo muy perturbador. El vídeo del 23 de agosto capta el sonidos de los sietes disparos. El oficial abre fuego mientras sostiene la camiseta del hombre por detrás. El hombre se encuentra en estado grave. Puedes ver el vídeo debajo, aunque ya avisamos que se trata de imágenes impactantes.

El Gobernador Toy Evers ha explicado que el hombre herido se llama Jacob Blake. En un mensaje en Twitter ha dicho: “Hoy Jacob Blake ha sido disparado por la espalda varias veces en plena luz del día, en Kenosha, Wisconsin. Kathy y yo queremos unirnos a su familia, amigos, vecinos, deseando que pueda recuperarse de sus heridas.”

La ciudad ha impuesto un toque de queda. “La ciudad permanecerá en toque de queda desde las 7:00AM”, escribió la policía la noche del 24 de agosto.

Según informa Kenosha News, el tiroteo ocurrió delante de los hijos del hombre.

Aquí tienen el vídeo:

I’ve never seen such a casual street execution…

They shot another Black Man 7 times in the back.

Kenosha #Wisconsin. He is in critical condition.

