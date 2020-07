Las 5 cosas que debes saber sobre la doctora que dice “tener la cura definitiva” para el COVID-19

La Doctora Stella Immanuel es la doctora que aboga por el uso de la hidroxicloroquina como la cura para el coronavirus. Immanuel, de 55 años, se volvió viral después de promover el uso de esta droga delante del Tribunal Supremo de Estados Unidos el 27 de julio.



En su página de Facebook, Immanuel se refiere a sí misma como “física, autora, conferenciante, emprendedora, Ministra de Liberación y el hacha de batalla de Dios y su arma de guerra”. En esa página, Immanuel explica que nació en Bali (Camerún).

Immanuel estudió Medicina en Nigeria entre los años 1984 y 1990. En noviembre de 1998, Immanuel empezó a trabajar como pediatra en Alexandria (Louisiana). Immanuel dice que vive en Houston (Texas). En su sección de “Familia y Relaciones”, Immanuel explica que es soltera y que tiene tres hijas.

Aquí tienes todo lo que debes saber sobre la Doctora Stella Immanuel:

Immanuel estudió Medicina en la Universidad de Calabar en Nigeria. Completó sus años de residente en Pediatría en el Hospital de Bronx-Lebanon. Un artículo de un medio nigeriano explica que fue interna del Doctor Babatunde Dosu, un pediatra nigeriano que vive en Dallas.

Desde octubre de 2019, Immanuel es médica de atención primaria en el Centro Médico de Houton. En noviembre de 1998, Immanuel empezó a trabajar como pediatra en el Centro Pediátrico del Sur de Alexandria (Louisiana).

En los vídeos de su “speech” del 27 de julio en Washington D.C., Immanuel se introduce a sí misma así: “Soy la Doctora Stella Immanuel. Soy médica de atención primaria en Houston (Texas). Fui a la escuela de medicina en Nigeria, donde traté con pacientes de malaria, tratándolos con hidroxicloroquina y cosas como esas. Así que estoy acostumbrada a estas medicaciones.”

La biografía de Immanuel en Facebook nos muestra que se describe como una doctora que es “profeta de Dios para la naciones”. En una frase de su perfil puede leerse: “Su actitud hacia las fuerzas demoníacas ha sido descrita como asesina, una guerrera hasta la médula”. Immanuel es también “una coach de transferencia de riquezas”.

Su biografía en Facebook empieza así: “Disparo primero y luego pregunto”. y termina con la frase favorita de Immanuel: “Dios preparó a mis manos para la guerra y a mis dedos para la lucha.”

En uno de sus sermones publicados en su web, como informa el Daily Beast, explica que problemas como la endometrosis, la infertilidad y la impotencia son el resultado de sexo con “espíritus de maridos” y “espíritus de esposa”, que Immanuel describe como tener sexo en sueños con brujas y demonios.

Hydroxychloroquine works if given early. President Trump we are with you. Many of us doctors know it and have used it. Don’t stop speaking up for us. @realDonaldTrump @MarkMeadows @TuckerCarlson @IngrahamAngle @DonaldJTrumpJr @POTUS @VP @GovMikeHuckabee @PastorBroden

— Stella Immanuel MD (@stella_immanuel) April 27, 2020