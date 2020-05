Misión Dragón no pudo ser lanzada al espacio: ¿qué pasó? ¿cuándo se hará nuevo intento?

Los seguidores del proyecto de SpaceX con la NASA para lanzar su misión Crew Dragón Demo-2, tuvieron que quedarse con las ganas de ver el transbordador en el aire, en medio del evento histórico, pues el lanzamiento se ha retrasado ligeramente. El vuelo del miércoles fue postergado hasta el sábado, debido a tres condiciones climáticas que iban contra un lanzamiento favorable.

Aunque el clima se habría aclarado en 10 minutos, compartió la NASA, el evento de este miércoles debía ser un lanzamiento instantáneo para que la nave llegara a la Estación Espacial Internacional.

El lanzamiento ahora será este sábado por la tarde, el 30 de mayo, y tendrá lugar a las 3:22 p.m. Este (19:22 UTC.) En diferentes zonas horarias, será así:

3:22 p.m. Oriental

2:22 p.m. Central

1:22 p.m. Montaña

12:22 p.m. Pacífico

Para otras partes del mundo, puede ver una lista completa del tiempo de lanzamiento en diferentes lugares de aquí.

Puede ver una cuenta regresiva para el próximo lanzamiento a continuación, establecido para las 3:22 p.m. Este sábado. Si la cuenta regresiva a continuación no aparece en su navegador, puede verla aquí.

Si por algún motivo el sábado también tiene que ser eliminado el lanzamiento, entonces la próxima prueba de seguridad será el domingo 31 de mayo a las 3 p.m. Oriental.

Este es el primer vuelo humano al espacio desde el Centro Espacial Kennedy en nueve años, compartió la NASA. Este es también el paso final antes de que la NASA certifique al Crew Dragón para misiones de larga duración a la estación espacial. El Crew Dragón atracará en la Estación Espacial Internacional después del lanzamiento, con una fecha de regreso por decidir.

El conteo se llevó a cabo el miércoles a aproximadamente T-16 minutos.

Tres infracciones climáticas forzaron el lanzamiento del miércoles

Se violaron tres reglas que obligaron a los funcionarios a fregar el lanzamiento, compartió la NASA. Un representante de la NASA dijo en la transmisión en vivo que estas condiciones eran rayos naturales, los molinos de campo y el yunque adjunto.

WTSP informó más temprano en el día que los lanzamientos no ocurrirían dentro de las 10 millas náuticas de una nube de yunque de tormenta eléctrica adjunta a menos que se puedan cumplir otros criterios y los lanzamientos tampoco ocurrirán dentro de las 10 millas de una nube de yunque de tormenta eléctrica separada.



WTSP también señaló que los lanzamientos no se realizarán durante 15 minutos “si las lecturas de instrumentos de molino de campo dentro de las cinco millas náuticas de la plataforma de lanzamiento exceden +/- 1,500 voltios por metro, o +/- 1,000 voltios por metro si se pueden cumplir los criterios especificados”.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020