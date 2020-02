Muerte de Popeye: ¿a cuántos mató el sicario cínico de Pablo Escobar?

Los titulares de diferentes medios del mundo no paran de hablar del fallecimiento de John Jairo Velásquez Vásquez, más conocido como Popeye, considerado uno de los peores asesinos de la historia y la mano derecha del asesinado narcotraficante Pablo Escobar, ocurrida este jueves a las 5:30 de la mañana en un hospital de Bogotá, producto de complicaciones del cáncer de esófago que lo aquejaga y que hizo metástasis en varios órganos.

Y en medio del revuelo que ha causado la muerte de infame sicario de 57 años, quien estuvo varios años en prisión, luego liberado y reencarcelado el año pasado, uno de los temas que se trajo nuevamente a colasión es el de sus muertes.

Con una frialdad increíble y mucho descaro, Popeye confesó haber participado en más de 3,000 asesinatos y haber perpetrado personalmente cientos de ellos cada vez que hablaba con diferentes medios de comunicación.

Las confesiones de Popeye CAP 1 – Testigo Directo HDEl inicio de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, en el cartel de Medellín. Narra el asesinato de su novia por ordenes de Pablo Escobar. Las reinas de belleza, modelos y actrices que visitaban a Pablo Escobar en la catedral. La alianza con la izquierda y la guerra contra el M-19. Asesinato de Guillermo Cano. Presentador: Rafael Poveda Director: Alexander Oyola Producción General: Michell Rodríguez Periodistas: Diana Rincón, Esteban Vargas González, Raúl F. Arévalo, Carolina Flórez Coy, Héctor Sarasti, Alexandra Montealegre. Camarógrafos: Edward García, Nelson Morales, Camilo Rodríguez. Editores: Edgardo Cabrera, Andrew Posse. Community Manager: Carolina Rodríguez Nuestras redes sociales: Facebook: Testigo Directo Twitter: @TestigoDirecto Instagram: @TestigoDirecto Copyright: Rafael Poveda Televisión SAS – Noticias RPTV Todos los derechos reservados, 2017 2017-11-30T14:30:01.000Z

“Creo que más o menos maté a 250 personas con mis propias manos, y aunque se habla de que el cartel mató a unas 3,000, yo creo que fueron por ahí unas 50,000“, confesó el criminal en entrevbista con el programa Testigo directo.



En otras entrevistas con otros medios, Popeye siempre mostró su lealtad a Pablo Escobar, y defendió el nombre del capo afirmando que no era un asesino sino un cerebro.

Las confesiones de Popeye – Capítulo 3La relación de Pablo Escobar y Carlos Castaño Gil. Atentado al edificio del DAS. Carlos Castaño Gil y el DAS. Secuestro de Francisco Santos. Convivencia en la catedral. Asesinato de Fernando Galeano y Gerardo kiko Moncada en la catedral. Fuga de la catedral. 2013-02-20T17:07:41.000Z

“La mente de Pablo era muy potente, pero era un gran hombre en una silla dando órdenes, pero los que lo hicimos grande fuimos los que salimos por el mundo a matar para mantener grande a su organización… éramos 2,000 bandidos de Medellín de tenicitos como ando yo, derrotando el Estado. Era un sistema piramidal y la base éramos nosotros. Pablo figura como el asesino más grande del siglo XX, pero él no mataba,él daba las órdenes y los muertos los poníamos nosotros“.



Y aunque a Popeye se le acusa de haber perpetrado todo tipo de crímenes y haber participado en terribles eventos que sembraron el terror en Colombia en la década de los 80’y 90′, entre ellos la voladura de un avión de Avianca que causó 101 muertes, la explosión en el edificio del DAS donde murieron 63 personas, y el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, confesó que hubo un homicidio que le dolió mucho. El de una de sus novias, quien había sido mujer de Pablo EScobar. En su narración contó cosas terribles.

Popeye: el general de la mafia – Testigo Directo HDDías antes de ser capturado por la Fiscalía General de la Nación Colombia, Jhon Jairo Velásquez alias "Popeye", concedió una entrevista en donde afirmaba que quería volver a usar su fusil. Este es un reportaje de Alexander Oyola Presentador: Rafael Poveda Director: Alexander Oyola Producción General: Michell Rodríguez Periodistas: Diana Rincón, Esteban Vargas González, Raúl F. Arévalo, Carolina Flórez Coy, Héctor Sarasti, Alexandra Montealegre. Camarógrafos: Edward García, Nelson Morales, Camilo Rodríguez. Editores: Edgardo Cabrera, Andrew Posse. Community Manager: Carolina Rodríguez Nuestras redes sociales: Facebook: Testigo Directo Twitter: @TestigoDirecto Instagram: @TestigoDirecto Copyright: Rafael Poveda Televisión SAS – Noticias RPTV Todos los derechos reservados, 2017 2018-06-08T19:44:39.000Z

“El patrón tenía una mujer que se llamaba Wendy Chavarriaga Gil, que era una mujer espectacular de Medellín. Era la mujer más bella de Medellín. Doña Wendy se emocionó y se hizo embarazar del Patrón. El Patrón se molestó y le mandó cuatro bandidos y un médico y le sacaron el bebé. El patrón se separó de ella y ella empezó a hablar pestes del patrón por todo Medellín y el patrón le mandó un mensaje de que si seguía hablando cosas la mataba.

Luego cogió un bobo como yo, y me enredó. Nos hicimos novios, me omnubilé y tuve una relación con ella de siete meses, y el patrón me dijo que tuviera cuidado con ella y empieza a tocarse conmigo“, aseguró a Testigo directo.

Murió alias ‘Popeye’, jefe de sicarios de Pablo Escobar y vinculado a más de 3 mil asesinatosJhon Jairo Velásquez falleció en la madrugada de este jueves debido a un cáncer de estómago en el Instituto Nacional Cancerológico. #NoticiasCaracol #NoticiasCaracolAhora Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO y encuentre noticias en vivo, noticias de hoy, noticias del día y toda la información de noticias de última hora. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse 2020-02-06T11:53:19.000Z

“Ella me preguntaba mucho sobre Pablo, ella estaba cooperando con el Bloque de búsqueda. Ella se estaba vengando, y una mujer herida es lo más peligroso que hay. Es más peligrosa que Pablo Escobar cien veces. Un día llegó y el patrón me muestra una grabación de Wendy hablando con un capitán del Bloque de búsqueda y me dice: don Popeye ya sabe lo que tiene que hacer. Y me tocó ir a matar a doña Wendy, estando enamorado. Yo no fui capaz de matarla solo. Le mandé al asesino de confianza mío, le puse la cita en un restaurante y la matamos al frente del centro comercial Oviedo. Yo la maté a bala. Yo la vi morir. La llamé al restaurante y cuando ella contesó ahí la matamos. El sicario la inició con revólver y la remató con pistola“, narró Popeye, en uno de los crímenes que más impresionó al ser confesado.