Hallan sin vida a niña de 6 años desaparecida: ¿quién la mató?

Una terrible noticia sacudió la tarde de este jueves a Estados Unidos, luego de que las autoridades confirmaran que la pequeña Faye Marie Swetlik, de 6 años, originaria de de Cayce, Carolina del Sur, que estaba desaparecida después de llegar a casa de la escuela desde el lunes 10 de febrero, fue hallada muerta.

La noticia la dio el Departamento de Seguridad Pública de Cayce. Después de que se encontró el cuerpo de Faye, la policía dijo que el caso es una investigación de homicidio.

El FBI se unió a la búsqueda e investigación de la desaparición de Faye Swetlik el 12 de febrero, un día después de su desaparición.

La información de Faye se agregó a la lista de personas desaparecidas del Centro Nacional de Información sobre Delitos, pero nunca se emitió una Alerta Amber para buscarla a nivel masivo, porque seg un dijeron, el caso no cumplía con los requisitos para hacerlo. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso que llame a una línea directa establecida para recibir información: 803-205-4444

El director de seguridad pública de la localidad de Cayce, Byron Snelgrove, anunció el 13 de febrero de 2020 la trágica noticia. Se le unió la forense del condado de Lexington, Margaret Fisher.



“Con corazones extremadamente rotos anunciamos que hemos encontrado el cuerpo que el forense identificó como Faye Marie Swetlik”, dijo el funcionario, quie se ahogó al borde de las lágrimas antes de continuar. “Ahora estamos tratando este caso como un homicidio. Como esta comunidad ha estado trabajando arduamente para encontrar a Faye y llevarla a casa a salvo, queríamos que lo supieran lo antes posible”.

El policía no explicó cómo murió Faye. Su cuerpo fue encontrado en su vecindario, informó WIS-TV.

Hasta el 13 de febrero no se habían realizado arrestos. El Departamento de Seguridad Pública de Cayce no ha identificado públicamente a posibles sospechosos relacionados con la desaparición y muerte de Faye Swetlik.

El director de Seguridad Pública, Byron Snelgrove, explicó que en el transcurso de la extensa búsqueda de Faye, los agentes encontraron también el cuerpo de un hombre adulto en el vecindario de Churchill Heights. Snelgrove no especificó si esta persona fallecida estaba conectada a la muerte de la menor, o si sus muertes estaban conectadas.

Snelgrove no compartió detalles sobre dónde se encontró exactamente al hombre fallecido o si el cuerpo estaba ubicado cerca de la casa de Faye. No respondió preguntas durante la conferencia de prensa, declarando solo que se había abierto una segunda investigación. Snelgrove agregó que no hay peligro para la comunidad.



Faye Swetlik vivía con su madre en el barrio de Churchill Heights de Cayce y era una estudiante de primer grado en la Escuela Primaria Springdale. La policía dijo que la madre de Faye la recogió de la parada de autobús después de la escuela el 10 de febrero y la llevó de regreso a su casa, ubicada en 16 Londonderry Lane.

Una vecina también confirmó que la madre de Faye estaba esperando en la parada del autobús a su hija. La vecina, cuyo nombre no fue revelado, le dijo a WIS-TV que su hijo, junto con Faye, llegaron en el autobús escolar alrededor de las 2:50 p.m.

Faye entró a la casa para tomar un refrigerio después de la escuela, le dijo su madre a la policía y luego salió a jugar en el patio. Su madre se dio cuenta de que había desaparecido poco después.

La familia de Faye notó que se había ido y comenzó a buscarla alrededor de las 3:45 p.m., y se contactaron con la policía a las 5 p.m.