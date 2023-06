Madison Anderson deslumbró en desfile puertorriqueño en Nueva York

Tras ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos, Anderson Madison sigue aprovechando de cada oportunidad profesional que se le ponga al frente. Así es, desde que ganó el reality de Telemundo, la modelo puertorriqueña le siguen lloviendo oportunidades.

Este 11 de junio, Anderson fue la invitada de honor del Desfile Nacional Puertorriqueño celebrado en Nueva York. “Muchas emociones y recuerdos vienen a mi mente al ver todas las banderas de mi Puerto Rico 🇵🇷 rodeando las calle de New York, donde se reúne mi gente de la diáspora, Boricuas orgullosos de sus raíces, a los que representó con tanto orgullo”, escribió Anderson en sus redes junto a una imagen de ella en plena celebración. “Mi gente hermosa Gracias por tanto cariño. También gracias a todos los latinos de todas partes que hoy llegaron a apoyarme y se unieron en esta hermosa celebración. Los amo”.

Anderson celebró sus raíces vestida de blanco – un top con hombros descubiertos y pantalón – y el cabello recogido. “Mi hermosa, los sueños si se cumplen. Sueña en grande y trabaja duro para lograr cada uno de tus sueños”, comentó uno de sus 458 mil seguidores. Otra añadió: “Eres homenajeada en esa misma ciudad dónde tuviste que sacar lo mejor y más fuerte de ti para sobrevivir. Hoy la vida te vuelve a coronar de una mejor manera. Eres una consentida de Dios.

Anderson no estuvo sola en el desfile puertorriqueño, Giselle Blondet también estuvo presente. “Qué momentos más hermosos y emocionantes he vivido en este Desfile Nacional Puertorriqueño en NY. Gracias, gracias por todo ese amor que es correspondido porque los quiero y les agradezco esos detalles tan lindos que tienen conmigo. Y me encantó conocerla a ella, Madison, bella por fuera y bella por dentro”, dijo co presentadora de La Mesa Caliente sobre la ganadora de la tercera temporada de LCDLF.

Giselle y Madison caminaron, cantaron, bailaron y saludaron a los presentes que estaban felices de ver a estas dos mujeres representando su bandera boricua.