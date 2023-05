Madison Anderson acepta nueva oportunidad profesional tras ganar La Casa de los Famosos

A la modelo puertorriqueña Madison Anderson le sigue sonriendo el 2023. A un mes de ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos, Madison recibió una buena oportunidad profesional. Madison aprovechó sus redes sociales para recordar el gran momento.

“Un día como hoy, hace un mes, cerca de esta hora viví un momento que me acompañará por siempre. Escuché el esperado resultado: ‘La Ganadora de La Casa de Los Famosos 3 eres tú, eres tú Madison Anderson’ y desde ese instante no he parado de dar gracias. Después de 14 semanas pude ratificar lo que siempre sabía y decía, tengo a los mejores fans del mundo. Ver que todo valió la pena y recibir con cada uno de sus votos tanto cariño, ha llenado mi alma de energía y fuerzas”, compartió Madison en su Instagram. “Quisiera en este mes haberles podido saludar de manera individual a cada uno pero resultaría imposible, el #TeamMadison es demasiado grande 😍 mas quiero que sepan que les agradezco a cada uno, sus horas de dedicación votando y ayudando a otros a hacerlo, su tiempo de desvelo, su energía y compromiso para juntos hacer este sueño realidad”.

Una realidad que vive en este momento Madison es que recibió la gran invitación de ser la anfitriona de los Premios Tu Música. La ganadora de LCDLF estará encargada de la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbana que celebran el 15 de junio en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Madison estará acompañada de la presentadora de “Día a Día”, Gil Marie López y el venezolano Rodner Figueroa en la alfombra roja.



Los Premios Tu Música Urbano son producidos por la empresaria Soraya Sánchez y son desde hace cuatro años la única ceremonia dedicada exclusivamente a reconocer la música urbana y sus intérpretes.

“Celebramos 4 años de Premios Tu Música Urbano en el momento más importante de la música urbana con la expresión de la diversidad, la fusión y el crecimiento sostenido del género. Durante los días de celebración comenzando el 13 de junio con las conferencias de Tu Música Urban desde el Coca Cola Music Hall, hasta culminar el jueves 15 de junio, la isla recibirá la visita de artistas, periodistas y figuras relevantes de industria de la música urbana de todas partes del mundo. Nos sentimos muy complacidos de darle a Puerto Rico esa visibilidad como cuna del género urbano”, destacó Sánchez en un comunicado de prensa.

La ceremonia se transmitirá en vivo a través de Telemundo Puerto Rico y en más de 150 países de habla hispana a través de Telemundo Internacional.

Los puertorriqueños Rauw Alejandro y Bad Bunny junto al colombiano Feid lideran las nominaciones nominaciones con 12, 11 y 10, respectivamente; de Premios Tu Música Urbana.