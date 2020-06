Tauro – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Debes comunicarte de forma asertiva y oportuna, no es necesario darle tantas vueltas a un asunto en tu cabeza si no eres capaz de exteriorizarlo bien sea por orgullo o porque no sabes cómo hacerlo, pero ten por seguro que esta es la única manera de mantener tus relaciones de forma sana y amorosa.

Dinero:

Verás que la carga laboral comienza a disminuir, y con eso tienes más tiempo para el descanso y para dedicarte a otras cosas que dan alegría y ocio a tu vida. Eres tan dedicado y responsable que el dinero nunca será un problema.

Salud:

Debes continuar alejándote de aquello que te causa estrés o ansiedad, debes aprender a disfrutar las cosas como llegan a tu vida y a ver los beneficios que traen. Tu salud es primero y para mantenerla, debes asegurar que tu mente esté en equilibrio.

Consejo:

Es momento que tomes las riendas y dejes el pasado atrás, no es necesario que sigas trayendo los momentos ya vividos a tu presente. Las personas que pasaron ya no están, los hechos sucedidos ya no vuelven, así que dedícate al hoy y deja de engancharte con sucesos que nada tienen que ver contigo ahora.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, ¡te encuentras triangulando y direccionando! Es una combinación muy favorable para tus energías.

Trabajo:

Tendrás mucho poder de concentración lo cual podrás usarlo para investigar y asociar información que te beneficie, recuerda descansar también. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Utiliza aromas en tu hogar para aumentar las energías positivas y disminuir las negativas, un incienso o una esencia sería ideal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus habilidades comunicativas podrían ser óptimas, es posible que existan uno que otro problema por malentendidos. Trata de resolverlos muy sabiamente.

Dinero:

Tienes buenas capacidades analíticas para los números, si quieres puedes aprovechar tu energía para repasar tus finanzas y ver que puedes cambiar.

Consejo: No lo olvides nunca: todo comunica y la comunicación es como el eco: devuelve lo que hagas ¡cuídala!