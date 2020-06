Tauro – Horóscopo del 6 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

No te obsesiones por las cosas que ya pasaron, así haya sido para ti la mejor experiencia. Deja cabida a lo nuevo, si no tienes pareja ten la certeza que si dejas el pasado donde corresponde, llegará muy pronto.

Dinero:

Hoy piensa en la forma en que agradeces el dinero que recibes, esa energía ¿cómo la integras a tu vida?, ¿es una energía por necesidad o por merecimiento? Con el merecimiento todo lo tienes.

Salud:

Buen día para los auto masajes en cuello, cabeza y cara, no pienses en tu labor para que puedas descansar y disfrutar un día diferente, sal a caminar, come fruta, sonríe, piensa en todo lo que tienes para hacer de este día, algo muy especial.

Consejo:

Sal de la rutina y deja todos esos pensamientos que te agobian, recuerda que viniste a disfrutar y a ser feliz en este mundo que habitas, utiliza tu creatividad y espontaneidad para que tu día sea lo mejor de lo mejor.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, apropiado para sentar bases del futuro y planificar.

Trabajo:

Para hoy es importante que tu espacio de trabajo esté lo más ordenado posible, crear un plan de almacenamiento te ayudará a disminuir la pérdida de documentos relevantes. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Hacer actividades físicas con instrumentos de metal, como pesas o máquinas, es muy favorable para tus energías. Intenta involucrarlas en tu jornada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Manifestarás alegría y felicidad si así te lo permites, deja que tú verdadero ser fluya y realiza actividades creativas con las personas de tu alrededor.

Dinero:

Trata de mantener un orden en tus compras, no dejes que algunas emociones te hagan adquirir productos que no necesitas y que solo te hacen gastar dinero. Se sabio.

Consejo: “Cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren” -Deborah Norville