Tauro – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Necesitas un poco más de atención por estos días, así que empieza a propiciar los espacios que creas convenientes para compartir con tu pareja y con tus seres queridos. A todos les servirá muchísimo en estos momentos.

Dinero:

Revisa si quieres hacer una inversión que todas las condiciones sean las adecuadas, y si así es puedes proceder con toda certeza a realizarla, verás muy pronto los frutos de esta acción.

Salud:

Tu mente da miles de vueltas y aunque te es fácil concentrarte también te es muy fácil poner demasiada atención en todo aquello que no te trae bienestar y que simplemente te causa daño o tristeza, cuando eso suceda debes transformarlo y ver lo positivo que te puede traer esa situación, si no encuentras nada, simplemente dirige tu atención a otro lugar.

Consejo:

No puedes sentir envidia por el éxito de otras personas o porque ves que hay quienes a tu alrededor están haciendo lo que tu querrías hacer, recuerda que los tiempos para todos son diferentes, no te presiones.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día del Tigre de Tierra Yang, te encuentras en daño con el Tigre, además es posible que exista la falta de gratitud hacia tu persona.

Trabajo:

Ten cuidado al manejar el día de hoy, preferiblemente haz actividades en tu hogar para pasar tiempo con tu familia. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Tendrás problemas con la tolerancia y la paciencia, intenta calmarlas para evitar decir algo que no querías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes un gran corazón y te gustará participar en situaciones ajenas, pero debes tener cuidado y no entrometerte en algo que no eres bienvenido. Evita tomártelo personal, cada uno resuelve sus conflictos a su tiempo.

Dinero:

No es un día con buena energía en lo económico, trata de involucrarte en otro ámbito que no involucre tanto riesgo. Espera un día más próspero para ti.

Consejo: Rodearte de mujeres que aprecies será increíble para tus energías, apóyate en ellas y escucharás.