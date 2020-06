Tauro – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Es importante que des todo ese amor que estás sintiendo, que expreses todos esos sentimientos que te están atiborrando porque si no lo haces te sentirás abrumado a un nivel que no verás muchas soluciones. Habla oportunamente y verás que hasta lo más complejo se resuelve a tu favor.

Dinero:

Venus dejó de retrogradar, y como el pequeño benefactor en tu casa del dinero seguro verás un poco más de recursos disponibles, te sentirás bendecido por todo lo que tienes asegurado en este momento.

Salud:

Escucha algunos de los mensajes amorosos que te llegan en los que te invitan a cuidar más de ti, a ocuparte de tu cuerpo y habitarlo realmente, recuerda que es tu vehículo para poder disfrutar la vida y cumplir todos los sueños que tienes proyectados.

Consejo:

No hagas mucho caso a esos pensamientos que vienen del pasado, realmente si hay personas que ya no están en tu vida, agradécelo y desearles lo mejor, no puedes seguir extrañando lo que ya no fue.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo, ¡las energías conspiran para que tengas un excelente momento!

Trabajo:

Tendrás una inteligencia superior al resto que te beneficiará mucho en temas donde tengas que ser rápido y dar respuestas valiosas, confía en ti mismo y verás de lo que eres capaz. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Te encontrarás sensible a los aromas, sácale provecho y escoge una esencia que te beneficie energéticamente, disfrútalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Serás paciente con tus seres queridos, lo que demostrará que eres una persona compasiva y con mucha dicha. Disfruta el tiempo con tus seres queridos.

Dinero:

El elemento Metal es increíble para temas monetarios y materiales, tendrás energías buenas apoyándote si decides tomar una decisión importante.

Consejo: “Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo” -San Francisco de Sales