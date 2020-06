Tauro – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Te enfocas mucho en el bienestar de las personas que te rodean y te olvidas que también requieres de tu atención, el amor propio es fundamental para poder estar en pareja, ese es el amor real, eres el amor de tu vida, no busques el amor de tu vida en otra persona.

Dinero:

En tu labor te desempeñas muy bien, te gusta lo que haces y te sientes respaldado por tus compañeros de labor y jefes, que eso no sea motivo para estancarte, te sientes muy cómodo y eso puede hacer que aplaces ese estudio en el exterior que tanto has querido.

Salud:

Por las circunstancias actuales los cambios en tus rutinas han sido varios, entre ellos el gimnasio, si ahora no puedes hacerlo ejercítate en casa, no lo dejes a un lado. Simplemente adáptate a los cambios.

Consejo:

No todos piensan como tú, mantén eso muy presente para que no te olvides del respeto y la empatía hacia los otros, tienes la capacidad de adaptarte entonces hazlo ya que es a ti quién le molesta, a los demás déjalos en paz.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Destrucción, debe ser evitado realizar cualquier actividad importante, además tienes un Sha. No te preocupes y sigue las recomendaciones.

Trabajo:

Es un día donde no se recomienda hacer actividades que requieran de importancia, si tenías una reunión con directivos o el lanzamiento de una idea, preferiblemente muévelo de día. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Relacionarte con tu interior te ayudará a mantener la calma frente a las adversidades, medita y ora. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Emociones negativas como la tristeza o la inseguridad rondarán tu mente, tú eres el único que puede subirse el ánimo. Que nada te detenga.

Dinero:

La compra, inversión, venta o cualquier tipo de negocio debe ser evitado hoy, las energías pueden hacer que pierdas algo de dinero.

Consejo: “La fuerza física no puede soportar permanentemente el impacto de la fuerza espiritual” – Franklin D. Roosevelt.