Tauro – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Algunas relaciones van cambiando con el tiempo, es cuestión de poner atención cuáles permanecen y cuáles se han alejado, gratitud por todos ellos para que sigan su camino y con los que aún están debes fortalecer esos vínculos que aún son puntos de encuentro.

Dinero:

Revisa cuáles ideas puedes concretar para que comiences a laborar en lo que tanto te apasiona, sabes que tienes mucha imaginación y todo se queda ahí en solo ideas, no temas, el universo te guía, ten calma todo se va dando en su justo momento. Eso es comenzar a integrar tu prosperidad.

Salud:

Tu cuerpo y tu mente son un balance, para estar bien debes entender que algunas veces también puedes estar mal, tan solo integra esas energías y reconócelas en tu vida como algo normal y natural.

Consejo:

Sientes que algunas situaciones te llevaron a realizar grandes transformaciones y eso está muy bien, sin embargo, no siempre tiene que ser de una forma dolorosa para que sean válidas, procura hacerlas desde el amor hacia ti.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en choque con el Cerdo, algunas personas te pondrán más obstáculos que escalones para cumplir tus proyectos.

Trabajo:

Las reuniones de trabajo o las presentaciones deben ser evitadas por hoy, existirán muchos problemas comunicativos que imposibilitaron el entendimiento de lo que quieres decir Si es posible quédate en casa.

Salud:

Controlar tu Chi debe ser una tarea principal, intenta meditar o hacer Tai Chi para nivelar energías negativas que hay dentro de ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Aléjate de historias que se relacionen con otras personas, no te entrometas en la vida de los demás. Los chismes o rumores te pueden hacer una mala jugada.

Dinero:

Deja los trámites bancarios o económicos que necesitan aprobaciones para otro momento, es probable que te cruces con malentendidos y situaciones tergiversadas que no te dejen culminar algo con éxito.

Consejo: Una vida feliz y tranquila es cuando no te entrometes en la vida de otras personas y nadie se entromete en la tuya. Piénsalo.