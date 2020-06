Tauro – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Con la entrada de Neptuno retrógrado es importante que bajes del pedestal a todas las personas que tienes por fuera de lo que realmente son. Neptuno potenciará todas ideas y altas expectativas, así que debes comenzar a ver el panorama completo, dejar de idealizar a tus seres queridos y poner tus expectativas en términos realistas.

Dinero:

Es importante que aprendas que de nada sirve ahorrar sin propósito, tener el dinero estancado es como no tenerlo, así que busca la forma de invertirlo en algo que te permita tenerlo en movimiento, fluyendo.

Salud:

Te ha gustado la cocina, tanto comer como preparar los alimentos, eso te ha permitido ser más consciente de lo que permites que ingrese a tu organismo. Sin embargo, también es importante revisar el entorno, mueve los muebles de tu habitación, haz una limpieza profunda que te permita poner la energía en movimiento.

Consejo:

La energía de tantos planetas retrógrados te invitan a revaluar muchos aspectos de tu vida y con diferentes enfoques, pero de nada sirve evaluarlos si no estás dispuesto a ver la vida con otros ojos, a abrir tu mente y a permitir nuevas formas de llevar tu vida.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Estable, apropiado para planificar actividades a largo plazo o finalizar algo de forma definitiva.

Trabajo:

Intenta una vez más la plantación de un proyecto o idea, esta vez probablemente pensamientos creativos y contundentes surjan. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Superarás un obstáculo que no te permitía estar en equilibrio contigo mismo. Haz lo que tengas que hacer para sanar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Ser honesto/a te brindará una noción clara de lo que quieres para tu futuro, piensa y expresa la verdad de lo que deseas.

Dinero:

Algunas barreras se moverán de tu camino para darte a entender varias situaciones que pueden hacerte mejorar en el ámbito monetario.

Consejo: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.” -Mahatma Gandhi