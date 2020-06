Tauro – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Necesitas encontrar un balance entre lo que esperas de las personas, lo que brindas te brindan y lo que tú estás dispuesto a dar. Todo esto debe estar en equilibrio, muchas veces esperas tanto de las personas o tus expectativas son tan altas que entras en conflictos fácilmente por no recibir lo que quieres, ¿pero te has preguntado si tus seres queridos si están recibiendo de forma recíproca?

Dinero:

A veces quieres hacer tantas cosas que copas el tiempo en totalidad y se te olvida que descansar o pasar tiempo haciendo algo diferente es necesario. Eres bueno con las rutinas así que es momento de revisar lo que no te está haciendo bien para replantearlo.

Salud:

Necesitas ocuparte de tu cuerpo, aprender a escucharlo y activarlo. Durante el aislamiento perdiste muchos de tus hábitos que te estaban encaminando a ejercitarte y a mantener tu salud física. Porque recuerda, no hay que esperar a perder la salud para ocuparte de ella.

Consejo:

Abrir tu mente es muy importante en este momento, a veces te ensañas tanto con lo que ya conoces y crees que está bien que se te olvida expandir tu universo y comprender otras formas de ver la vida y hacer las cosas.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo, ¡las energías conspiran para que tengas un excelente momento!

Trabajo:

Es un buen día para hacer notar tus habilidades intelectuales, podrías impresionar a alguien y así ir escalando hacia algo más beneficioso para ti. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Los ejercicios de respiración te ayudarán a controlar y calmar los pensamientos de tu mente, confía en ti y podrás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante que utilices algunas actitudes como la nobleza y consideración al hablar con un familiar o amigo, es posible que debas sacar tu lado ético para aconsejarlo.

Dinero:

Ten la valentía de que todo lo puedes hacer hoy, tú sentido del análisis te ayudará a lograr cualquier plan, estrategia, venta o compra que quieras.

Consejo: No todo lo grande es bueno, pero si todo lo bueno es grande.