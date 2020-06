Tauro – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Organiza todos los pendientes que tienes en tu hogar, organiza tu espacio y dale un toque de amor a tu hogar, si vives con alguien que sea un proyecto familiar, así todos estarán felices de embellecer el espacio que habitan.

Dinero:

Cualquier iniciativa que tengas en tu labor será bien recibida, pon todo el entusiasmo del que dispones para que no sea desvirtuada tu idea, mejor potenciala para que a tus jefes solo les reste aceptarla tal cual.

Salud:

Es momento de iniciar un contacto más directo con tu esencia, siempre te dejas para el final y eso repercute en todo, ya es hora de que te pongas atención y dejes de sacar excusas.

Consejo:

Tienes hoy la palabra justa en el momento indicado, así que es buen momento para decir lo que tanto tiempo has callado, aprovecha hoy para soltar todo eso que tienes reprimido durante tanto tiempo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en destrucción con el Mono, existirán muchos altibajos en tu día. Es primordial que trates de buscar la paz.

Trabajo:

Te costará enfocarte en una actividad, tu mente estará muy dispersa y hará que pierdas tiempo valioso. Trata de encontrar formas para estar más presente. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es probable que actitudes groseras y maleducadas estén rondando en ti, sería ideal hacer ejercicios que nivelen tus energías negativas. Intenta dibujar o hacer algo creativo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si alguien pone tu confianza en ti, debes respetarla. Es de gran importancia que pienses antes de hablar para no decir algo que no querías.

Dinero:

Ten mucha precaución si hoy tienes un trámite bancario o que relacione tu dinero, tienes una energía que podría hacerte perder algo valioso y cambiar todo tu panorama.

Consejo: “La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo” -Lao Tzu.