Tauro – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

El amor con tu pareja es sencillo y fluye sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos para mantenerlo vivo y lleno de alegría y disfrute. Continúen así y desde que mantengan diálogos abiertos no hay razón para que sea un tema que te desgaste.

Dinero:

Debes enfocarte en lo que realmente es importante, el dinero no debe ser tu prioridad. Mucha veces vives en sensaciones de escasez solo porque ves que hay personas que tienen más que tú, así nunca te sentirás satisfecho y las ambiciones mal controladas pueden ser tu peor enemigo.

Salud:

Hasta qué punto debes llegar para notar que debes hacer transformaciones y no solo en el aspecto físico, requieres revisar tu espiritualidad y tus emociones, te haces el ciego con estos temas, pero llegan a tener tanto poder en tu vida, que prefieres evadirlos para no hacerte cargo.

Consejo:

Es momento de retomar esos proyectos que tenías olvidados y que sabes que, de resultar, traerán grandes beneficios para ti y para tu proyecto de vida. No tires en saco roto tus sueños, no hay razón para hacerlo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras direccionando con Cabra y Caballo, el elemento Fuego es característico en tu jornada.

Trabajo:

Tienes poder de conversación, inicia una charla con tus familiares o aquellos que vivan contigo, será genial para tus energías. Pasa tiempo de calidad con ellos. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Una sesión de bailoterapia o aeróbicos te llenarán de fuerza y alegría que durará todo el día, inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que hoy te encuentres en una buena posición con tu pareja o persona especial, traten de continuar por el mismo camino.

Dinero:

Es posible que varias ideas creativas e interesantes lleguen a tu mente para potenciar tus finanzas, guárdalas e intenta poner en práctica alguna.

Consejo: “No hay ningún secreto en el equilibrio. Lo único que necesitas es sentir las olas” -Frank Herbert.