Tauro – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Debes tener muy claros tus sentimientos por tu pareja y viceversa, a veces te ganan los celos y ejerces presión o exigencias que no deberías sobre tu compañero. Recuerda que amigos tiene todo el mundo, no quieras ser su centro porque terminarás alejando a tu pareja eventualmente.

Dinero:

Recuerda que hay situaciones que no son agradables o responsabilidades que a veces debemos adquirir por un tiempo, pero eso no significa que tu labor no corresponda. Hay actividades que no nos causan tanta satisfacción y alegría como otras, pero eso no significa que no seas feliz en lo que haces.

Salud:

Necesitas ponerte en movimiento, no caigas en rutinas que no te traen bienestar. Tu cuerpo físico te está pidiendo a gritos que le prestes atención y pongas a circular tu sangre por todos los rincones, que actives tus músculos y estires tus articulaciones.

Consejo:

Debes continuar explorando esas facetas de ti que tienes aisladas y que a veces te cuesta convencerse de que debes hacerles caso, como tu espiritualidad; pero esta, a diferencia de lo que normalmente se conoce, no es una cuestión de creencia sino de experiencia, así que lánzate y aprende.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras direccionando con Caballo y Cabra, el elemento Fuego está presente en tu jornada.

Trabajo:

Es un buen momento para estar en paz y tranquilo, encuentra el balance en tu vida laboral, enfócate en el futuro y a donde quieres llegar. Si es posible quédate en casa.

Salud:

La lectura es increíble para despejar la mente, intenta distraerte y disfrutar de un libro emocionante y deja que la imaginación haga lo suyo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si quieres comunicar una decisión que tomaste en cuestión de tu futuro, es un buen momento para hacerlo. Tus decisiones te corresponden.

Dinero:

Tendrás habilidades para negociar y comunicarte, puedes crear un plan con las ideas que se te ocurran y así omitir errores.

Consejo: “Cada vez que tomas una decisión, cambias el futuro” -Deepak Chopra