Tauro – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

No pongas todas tus expectativas ni en ti ni en terceros, recuerda que la expectativa es lo que más angustia y ansiedad genera y si las cosas no salen como deseabas la frustración no te es tan fácil de manejar.

Dinero:

Es muy probable que descubras una nueva pasión en tu vida, algo que te hará sentir feliz de inmediato, lo que sucede es que te da miedo hacer nuevas incursiones, si te lo entrega el universo y todo sale como debe ser, hazlo.

Salud:

Cuando te relajas y tomas los descansos requeridos se ve reflejado en tu calma, la paz que experimentas y el cómo se desarrolla la semana en todo lo que haces sin angustias ni temores.

Consejo:

No siempre puedes confiar en todo el mundo, no es lo más indicado conocer personas y de una vez tratarlas como si fuesen tus mejores amigos, debes ser prudente a la hora de hablar de ti y tus intereses.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, ¡te encuentras direccionando y triangulando! El Gallo y el Buey son de gran apoyo para tu día.

Trabajo:

Te vendrá muy bien aceptar labores que tengan que ver con el análisis, la intuición y la investigación, tu mente y tus sentidos estarán muy activados. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Los ejercicios de respiración te brindarán mucha calma para los momentos alterantes, trata de involucrarlos en tu rutina. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Sé selectivo en cuanto a quienes les tiendes tu mano, no todos te lo aceptarán y por ende podría bajar tu ánimo y sentirte decepcionado. Nada es personal, recuerda eso.

Dinero:

Tendrás buena comunicación y habilidades para negociar, utilizarlas si tienes alguna compra o venta pautada para hoy.

Consejo: “Los sentimientos vienen y van, como las nubes en el cielo. La respiración consciente es mi ancla” – Thich Nhat Hanh