Tauro – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Haces siempre un esfuerzo enorme por complacer a los otros y necesariamente sientes que si no lo haces les fallas, estás equivocado. El amor no es complacer, el amor es disfrutar y compartir.

Dinero:

Todo lo tienes cubierto y más, pronto estarás recibiendo buenas noticias de tu empresa, un reconocimiento que no esperabas y un nuevo cargo, así que disfruta.

Salud:

Esos kilos de más que no se vuelvan una tortura, si te propones a realizar ejercicio a diario muy pronto verás el cambio, no tiene que ser angustiante ni tampoco un sacrificio.

Consejo:

Procura ser más empático con las personas, te olvidas que todos tienen su forma de pensar y actuar, no tienes siempre la razón, tan solo escucha y no busques discutirlo todo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para comienzos suaves y nuevos. Cuida tus objetos personales.

Trabajo:

Concentra tu mente, organiza tu agenda y tu espacio de trabajo, solo así evitarás perder documentos importantes. Evita un estrés innecesarios. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Practicar aeróbicos o bailar será increíble para tus energías, te ayudará a desenfocar tu atención y distraerte un rato. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de ordenar tus pensamientos, enfócate en lo que de verdad importa. No te agobies pensando tanto, todo llegará a su tiempo.

Dinero:

Es un día para estar más alerta a tus artículos personales y tu dinero, evita perder algo importante para eso tú mente debe estar enfócate.

Consejo: El género masculino será de gran importancia para tu día, intenta pasar tiempo de calidad con ellos.