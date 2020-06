Tauro – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

No te enfoques tanto en lo que el otro siente por ti, tu amor no depende del amor que sienta el otro, ni sus acciones deben afectarte y desdibujar la visión que tienes de ti mismo, cuanto más te ames más amas.

Dinero:

Haz que el dinero que recibas tenga un propósito, no lo ahorres para los tiempos difíciles pues eso es pensar en escasez, ahorra para hacer una inversión, eso es ahorro con propósito.

Salud:

Procura que los días no se te pasen solo dedicado a tu labor, es necesario descansar de las rutinas diarias, de ser posible busca incluir algún tipo de ejercicio que te motive a seguir con tu día a día.

Consejo:

Pon más atención a tu día a día, no creas que todo está fuera de control, ocúpate de lo que debes hacer y deja que el universo te guíe, conéctate con tu divinidad.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Peligro, muy volátil, inestable y negativo. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Existirán muchos obstáculos que harán que te distraigas y cometas algunos errores que te tomarán algo de tiempo corregir. Se organizado con tu espacio de trabajo y podrás disminuir un poco el estrés. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Las actividades religiosas y espirituales son favorables para hoy, intenta incorporar en tu día al menos unos minutos de conexión con el universo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen momento para pasar tiempo contigo mismo y tener conciencia de tus acciones y que hacer para mejorarlas. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla.

Dinero:

Tienes una energía negativa en el ámbito económico, por lo tanto, debe ser evitado para así no tener complicaciones en cuanto a tu dinero.

Consejo: “Nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir ser personas perfectas”