Tauro – Horóscopo del 1 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

El amor es incondicional hacia ti y hacia las personas que amas, no pretendas manipular las relaciones o exigir demasiado cuando estás en la cómoda posición de recibir. Recuerda que como existe la luz, también existe la oscuridad.

Dinero:

Alivia tus cargas en tu labor, pon los límites necesarios para que puedas dar lo mejor de ti y no te sientas sin tiempo para realizar lo que te corresponde, te gusta mucho lo que haces sin embargo te estás desgastando.

Salud:

Ten un día solo para ti, sin familia ni pareja, donde puedas organizar tu cuarto, disfrutar de un baño relajante sin apuros, escuchar la música que deseas, aclarar tu mente y reconectarte con tu esencia. El apuro de los días te desconecta.

Consejo:

Escucha lo que dice tu cuerpo y lo que tiene tu alma para entregarte en el silencio de tu espacio, te invita a que te conectes con energías más sutiles y reconozcas todo lo bueno que hay en ti.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras en choque con el Cerdo, ten mucha precaución en cuanto a las personas que te rodean, no todas son de fiar.

Trabajo:

Enfoca tu día en actividades que no sean en equipo, habrá muchas personas dispuesta a no colaborar y te entorpecerán tu camino. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es un momento para que abras los ojos y te des cuenta de quienes dan lo mismo que tú, sincérate y deja atrás lo que no te conviene. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Los chismes y los malentendidos serán algo recurrente hoy, debes pensar muy bien a quien te cuentas tus problemas para que después no llegue a ti un problema.

Dinero:

Las diligencias bancarias o de negocios no serán óptimas para hoy, si de verdad quieres cerrar un trato es preferible que escojas otro día para ejecutarlo.

Consejo: Repite: a los que hablan a mis espaldas: Gracias. Es señal de que estoy por delante de ellos.