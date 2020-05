Tauro – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Demuestra tu amor, en una relación ambos comienzan dando todo y luego van dando por sentado el amor del otro y disminuyen los detalles. Debes hablar con tu pareja y comprender lo que requiere, pero de verdad, lo que requiere hoy no quiere decir que sea fórmula mágica para el resto de la relación.

Dinero:

Eres un gran trabajador, pero te preocupa demasiado el dinero y te vuelves tacaño o conformista, así que es importante que aprendas a disfrutar y a compartir. Aprende a agradecer lo que tienes hoy y a no preocuparte tanto.

Salud:

Recuerda que es muy importante que tengas tiempo para ti, para descansar y calmar tu mente. No debes ser productivo todo el tiempo y debes aprender a poner límites en tu lugar de trabajo. Deja de darle tantas vueltas a todo y simplifica, prioriza tu salud y pon en movimiento tu cuerpo.

Consejo:

Con la Luna en Libra querrás compartir más con tus seres queridos, aprovecha esta oportunidad para expresar todo tu cariño y lo que extrañas a estas personas.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y actividades paso a paso.

Trabajo:

Podrás combatir el aburrimiento y la pereza y sacarle muy buen provecho a tu día, intenta estudiar algo que te apasione y perfecciónalo. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Puede ser un buen día para descansar y hacerte unos masajes relajantes, desestrésate y libera tensiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes proponerte comenzar de cero con alguien que tuviste algún conflicto, deja tu orgullo a un lado y arréglate con quien necesites.

Dinero:

Estarás agradecido por lo que has logrado, es un buen momento para planear nuevos movimientos y perfeccionar tus finanzas.

Consejo: Recuerda esto durante tu día: Prometo descansar y dedicarme el tiempo que necesito.