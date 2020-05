Tauro – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Estás buscando una pareja que sea creativa y con mucho poder, quieres una relación basada en la atracción y la admiración, cuidado con llegar a volverse una relación posesiva.

Dinero:

En tu labor vas a cooperar más con tus compañeros y tendrás ideas novedosas, buscas que haya más armonía y tranquilidad a la hora de realizar trabajos en grupo.

Salud:

Debes tener cuidado en no estar excediendo el consumo de dulces y comida rápida, puede acarrearte problemas digestivos y todo es por no poner límites en tu alimentación.

Consejo:

En general es un buen día, tan solo es ser más precavido y consciente de las cosas que debes o no debes hacer, así todo resulta cada día más fácil.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras triangulando con Gallo y Buey, es un día muy especial para ti, disfrútalo.

Trabajo:

Tienes todo a tu favor para investigar o estudiar algo que te ayude en el futuro. Una afición que quieras perfeccionar o un tema donde quieras profundizar. Si es posible quédate en casa.

Salud:

El control de tu vida lo tienes tú, por eso es necesario que aprendas a controlar tus emociones con ejercicios de respiración. ¡Inténtalo! No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El día lo vivirás lleno de plenitud, alegría y entusiasmo. Transmíteselo a quien consideres necesario.

Dinero:

Es un excelente momento para que pongas en orden varías situaciones de tus finanzas, tendrás la total capacidad para lograrlo.

Consejo: ¡No busques cuentos con final feliz, busca ser feliz sin tanto cuento!