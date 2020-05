Tauro – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Procura no entrar en conflictos con tu pareja por que no piensa como tú, en las diferencias nos encontramos con el otro para crecer, no obligues a que cambie de opinión para sentir que ganaste.

Dinero:

Días de más, días de menos, sin embargo, eso no es lo importante, lo importante es todo lo que el universo provee y lo que tu haces con eso, acumular, compartir, invertir, comprar lo que sea que hagas, que seas feliz es lo más importante.

Salud:

Comienza a conectarte con nuevas terapias que te ayudarán mucho a mejorar tus estados de angustia, como te gusta leer anímate a buscar y experimentar algo nuevo para tu vida.

Consejo:

Te gusta mucho estar en soledad, lo disfrutas al poderte conectar con todo lo que deseas, ver películas, documentales, cocinar, escribir y leer, disfruta este tiempo que es solo para ti.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en destrucción con el Mono, muchas situaciones estarán inestables y muy cambiantes.

Trabajo:

Es importante que comprendas lo bueno que es para ti dejarte llevar por los cambios, en vez de resistirte. Tú vida fluirá mucho mejor, inténtalo. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es de gran importancia que te trates de relajar hoy, alguna meditación o auto reflexión te brindarán mucha calma. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Varias situaciones podrían pasar de buenas a malas en un abrir y cerrar de ojos. Trata siempre de pensar antes de compartir algo para que no haya malentendidos.

Dinero:

El día estará muy inestable para tus energías, no tendrás el control de lo que sucede y eso te frustrará. Es mejor relacionarte más en otros ámbitos.

Consejo: La vida solo se puede entender al revés, pero debe ser vivida hacia adelante.