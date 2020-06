Tauro – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Tratas a todos por igual, por eso eres una persona leal y noble, son cualidades que todo el mundo destaca de ti, así que las personas que tienes a tu lado son las que deben estar en estos momentos.

Dinero:

Nada de qué ocuparse o tomar acción, todo está cubierto y sabes que se debe a que el universo te compensa, eres generoso con tu familia y lo haces desde el corazón.

Salud:

Cuida lo que consumes, está bien que comas lo que te gusta, sin embargo, no abuses, cuando comes entre una comida y otra procura que sea una fruta, toma agua, así dejas esos postres solo para el fin de semana.

Consejo:

Vas muy bien, haces lo que te gusta, tienes a las personas que amas a tu lado y puedes decir tranquilamente que todo está en equilibrio en estos momentos.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en choque con el Cerdo, se te presentarán problemas al comunicarte con otras personas.

Trabajo:

Si te conoces a ti mismo no hay necesidad de escuchar consejos que no te aportan nada, es probable que varias personas interfieran en tus decisiones sin ser de utilidad. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Distrae tu mente de pensamientos negativos y de tristeza, proponte hacer actividades que te despejen, como bailar o utilizar tu creatividad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No será favorable que discutas con tu pareja o con algún familiar, las palabras se malinterpretarán y podría agravarse la situación.

Dinero:

No es buen día hacer ninguna actividad financiera, como comprar o vender. La comunicación será precaria y podrías verte envuelto en varias situaciones desfavorables.

Consejo: “Tenemos dos orejas y una sola lengua para que oigamos más y hablemos menos.” -Diógenes el Cínic