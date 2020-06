Tauro – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Quieres ataduras y control en tu vida, por eso lo exiges al máximo, eso solo será el resultado de una pareja que pierde su libertad para ser quien quiera ser y que se vuelva dependiente de ti.

Dinero:

Piensa si lo que hoy haces en tu labor es lo que más te gusta o simplemente estás ahí por el dinero que recibes, recuerda que lo más importa es conectar con tu propósito, no el dinero porque se irá tan pronto como llega.

Salud:

Mantén la calma y no desesperes, pronto todo comenzará a ser igual que antes, con la libertad para movilizarte, así que no tengas miedo, disfruta el sol y las caminatas para elevar tu energía vital.

Consejo:

Ten presente que si tu pareja es feliz contigo tu también lo serás, se más tranquilo a la hora de expresar tus sentimientos y comienza a reconocer la valía del otro, no mires a las personas ni por encima ni por debajo de ti, siempre mira al frente

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en un día Estable, apropiado para ejecutar actividad a largo plazo, para planificar o finalizar asuntos de forma definitiva.

Trabajo:

Es un buen día para organizarse y planear tus siguientes tareas o acciones, tendrás la voluntad para hacerlo y será muy favorable para tu tiempo y energía. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Las actividades espirituales te darán mucha vitalidad y claridad, intenta medita u orar unos minutos al día y sentirás la diferencia. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si te lo propones puedes romper varios obstáculos que te impedían estar con ese alguien especial o consolidad una relación, bien sea amorosa o familiar. ¡Inténtalo!

Dinero:

No es un buen día para actuar en cuanto a lo monetario, pero si para planificar. Crea varias estrategias que te permitan optimizar tus ingresos e ir creciendo poco a poco.

Consejo: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.” -Mahatma Gandhi