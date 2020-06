Tauro – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Es un momento en el que todo el amor está a flote, el romanticismo lo tienes a flor de piel y solo quieres compartir con esa persona especial, aprovéchalo porque eres completamente correspondido y recibirás amor de vuelta.

Dinero:

Estás retomando proyectos que tenías pausados o ves la posibilidad de comenzar nuevos, y tendrás la energía para comenzar a concretar puntos claves que te permiten lograr el gran objetivo.

Salud:

Sería bueno para ti buscar un pasatiempo que te permita explorar tu creatividad, salir de la rutina o crear nuevas que te llenen de bienestar, dicha y tranquilidad. Eso siempre será lo más importante.

Consejo:

Reconecta con todo lo que da alegría a tu vida, experimenta cosas nuevas y llévate a sentir emociones diferentes, verás cómo te hace crecer y mejorar.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo, ¡las energías conspiran para que tengas un excelente momento!

Trabajo:

Tienes en tus manos un gran día para hacer actividades que requieran el intelecto y el análisis, puedes sorprender a más de una persona y posicionarte en un buen lugar. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Serás sensible a los aromas en el día de hoy, encuentra la esencia adecuada para aquella emoción que quieres fortalecer o disminuir. Será increíble. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes paciencia y dedicación por tus familiares o relaciones, refuerza esas actitudes para que pases un día muy preciado con ellos.

Dinero:

Confía en ti para dar el siguiente paso, si en tu interior todo está en orden y planeado como te gustaría, entonces ve por ello.

Consejo: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.” -Mahatma Gandhi