Tauro – Horóscopo del 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Mantén la calma y la tolerancia hacia las personas que te rodean, no esperes nada de nadie ni pretendas que las personas hagan lo que tú quieras, aprovecha para escuchar y aprender de los otros.

Dinero:

Tienes muchos deseos de hacer una compra importante, hazlo si te sirve para compartir con los tuyos o es algo que en verdad lo necesites, para que después no lo veas como una compra impulsiva.

Salud:

Cuídate de las gripas y de los dolores de cabeza, mejor consume alimentos que te suban las defensas y descansa, duerme bien.

Consejo:

Necesitas movimiento y fluidez, no puedes seguir haciendo las cosas de la misma forma ni tratando a todos igual, recuerda que, aunque la rutina es buena, aburre.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en destrucción con el Mono, tú mente estará nublada y te costará comunicarte eficazmente.

Trabajo:

No inviertas toda tu energía en tus labores, mantén la calma si algo importante se pierde o te cuesta tiempo realizarlo. Tú mente estará enfocada en otras cosas. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Tú principal motivador en un día como hoy es buscar estabilidad mental, procura hacer ejercicios de meditación o concentración para lograrlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Algún inconveniente por un malentendido podría estar esperándote, ofrecerás tu ayuda, pero esta no será bienvenida. Evita tomártelo a pecho y pasa página.

Dinero:

Es un día muy negativo para tus energías, procura alejarte de temas monetarios donde necesites una aprobación, como préstamos bancarios. Las situaciones podrían cambiar drásticamente y hacerte pasar un mal rato.

Consejo: Resistirte a los cambios solo hace el camino más difícil, ¿Por qué no pruebas dejarte llevar?