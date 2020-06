Tauro – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

La armonía regresa y con ella la tranquilidad de que todo está muy bien con tu pareja, aprovecha para demostrarle cuánto le admiras y cuánto le amas, así afianzas todo lo que los une.

Dinero:

Se presenta una situación con un compañero, jefe o socio que no sabes cómo resolver, lo más importante es que no lo tomes personal ni te enganches con la situación, simplemente mantén la calma y permite que todo se vaya resolviendo solo.

Salud:

Es muy importante que descanses en los horarios establecidos, duermas muy bien y te alimentes muy bien para que mantengas una digestión óptima.

Consejo:

Cuando haya cosas con las cuales no estés de acuerdo dilas, no sigas acumulando una y otra vez, así no tienes que decirlas cuando ya no aguantas o te hacen enojar y los resultados no serán para nada buenos.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras direccionando con Caballo y Cabra, el elemento Fuego está muy presente en tu jornada.

Trabajo:

Tendrás poder de comunicación y puedes aprovecharlo para sobresalir en alguna reunión o junta de trabajo. Puertas se podrían abrir. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Deja fluir la creatividad el día de hoy, te vendría bien utilizar colores y dejar que tu imaginación haga el resto. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás a gusto con las personas que te rodean ya que te transmiten felicidad y confianza. Sentirás que estás en el lugar correcto.

Dinero:

Tienes energías positivas alumbrando tus movimientos económicos, cerrar un trato o vender algo podría ser favorable.

Consejo: “No es de dónde tomas las cosas, es adónde las llevas.” –Jean-Luc Godard