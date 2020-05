Tauro – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Busca cómo expresar tu amor a tu pareja, el diálogo y expresar los sentimientos desde la sinceridad es lo mejor, si eres feliz dilo, sin apegos ni chantajes emocionales, tan solo se sincero.

Dinero:

Las inversiones que desees hacer dan espera, no siempre se trata de ganar, es posible que pases un susto, mejor espera un poco y busca asesoría.

Salud:

Aliméntate sanamente, no pretendas que la comida reemplace los vacíos que sientes o las ganas de salir y no poder hacerlo, acepta las condiciones impuestas, quizás tu familia requería de tu presencia en casa.

Consejo:

Deja de pensar que lo más importante es tener para ser alguien en la vida, lo más importante es ser feliz y disfrutar del camino día a día, piensa en que tienes mucho por brindar y celebrar, es tu mes, celébralo y agradece.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Peligro, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Es de suma importancia que tu espacio de trabajo sea lo más organizado posible, así mismo tus aparatos electrónicos. Mantén el orden y muchas cosas podrían mejorar hoy. Si es posible quédate en casa.

Salud:

El día solo es propicio para actividades que involucren la espiritualidad, necesitarás mantener tus energías estables para afrontar varias situaciones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Sentirás una constante sensación de inseguridad contigo mismo, no te preocupes ni dejes que tú mente te gane con tantos pensamientos, busca apoyo en personas que ames.

Dinero:

Aléjate de situaciones donde tú dinero pueda verse perjudicado, evita juegos al azar o tomar decisiones sin certeza absoluta.

Consejo: “Ten fe en el propio esfuerzo y en la propia confianza. Con el poder de los pensamientos puedes determinar tu destino.” -Swami Sivananda