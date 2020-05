Tauro – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Armoniza tu relación con la familia, involúcrate más en los quehaceres y ayuda desde lo que puedas, así demuestras el amor que sientes por los tuyos, ten detalles bonitos con ellos.

Dinero:

Laboras incansablemente y tus jefes lo saben, pero ten cuidado, pueden abusar de tu entrega incondicional, todo en la vida tiene límites, hasta en nuestra labor hay que ponerlos.

Salud:

No entres en estados de rutina que te llevan a conformarte con lo que tienes, es probable que tu ánimo decaiga por eso, así que enfócate en algo que te haga salir, si tienes una mascota juega con ella o sácala de paseo.

Consejo:

Conéctate con tu esencia y descubre que tienes muchos dones, puedes integrarlos y hacer uso de ellos para ser una persona completa y feliz o dejarlos a un lado y seguir viviendo en este mundo por inercia.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras en choque con el Cerdo, tus palabras deben ser lo más claras posibles para evitar inconvenientes.

Trabajo:

Concéntrate en tus labores diarias principalmente, no dejes que nadie te distraiga o interfiera con tu proceso, solo traerá más obstáculos a tu día. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Ejercicios que ayude a controlar tu respiración ayudará a disminuir temas como la ansiedad o el estrés, no dejes que esas emociones manipulen tu día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Los rumores vienen acompañados de situaciones conflictivas, hacer caso omiso a historias sin fundamento será lo mejor para llevar tu día más tranquilamente.

Dinero:

Negociaciones, ventas o compras no estarán en su mejor punto para ti, existirán varios malentendidos en la comunicación que imposibilitarán un proceso adecuado.

Consejo: “Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre” –Winston Churchill.