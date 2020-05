Tauro – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Tiendes a ser pasivo y rutinario, te gusta estar cómodo y olvidas a tu pareja o si la involucras es para hacer lo que tu digas, las relaciones se basan en compartir gustos y pasatiempos de parte y parte, así evitas reclamos y malentendidos.

Dinero:

En tu labor eres perseverante, siempre buscas hacer lo mejor y lo das todo, para ti eso redunda en beneficios económicos que al fin de cuentas son los que te dan la estabilidad que tanto deseas, cuidado no olvides que el dinero da tranquilidad mas no felicidad.

Salud:

La quietud te está afectando bastante, para ti está muy bien, sin embargo, esa pasividad no te conviene, recuerda hacer ejercicio, comer bien y estar en movimiento.

Consejo:

Te gusta estar con las personas que amas y estás tranquilo, no eres muy sociable, estar relacionándote no te hace feliz, porque te hace falta la seguridad que tienes con las personas cercanas.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para nuevos comienzos.

Trabajo:

La organización y tú actitud responsable y estricta con las labores traerá buenos resultados para ti, aprovecha las energías productivas que te brinda en día. Si es posible quédate en casa.

Salud:

La respiración es vital para serenar nuestros pensamientos, practícala hoy y ejerce control sobre tus emociones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si creías que no había solución a un conflicto con tu pareja puedes volver a intentarlo hoy, varios obstáculos y barreras se removerán para darle paso al entendimiento.

Dinero:

No tendrás confusiones acerca de tus acciones financieras, actuarás con firmeza y claridad ante varias situaciones.

Consejo: Para que mirar atrás si nada podrás solucionar. Para que mirar adelante si aún no llegas y ni sabes lo que te espera. Realízate ahora este es tu presente, vive lo real.