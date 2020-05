Tauro – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Con el Sol en tu signo te sientes muy bien, con deseos de compartir con tu familia y pareja, pasarla muy bien y demostrar todo el amor que sientes por ellos.

Dinero:

Tu voluntad y perseverancia te llevan a donde quieres estar, sigue haciendo tu labor con el mismo dinamismo, si hay personas en tu labor con las cuales no congenias no las juzgues ni critiques, déjalas pasar y no te enfoques en ellas.

Salud:

En general te encuentras muy bien, un poco cansado por la labor que estás realizando, pero nada de qué ocuparse realmente, disfruta tu día.

Consejo:

Hoy todo está a tu favor, no pienses de más ni tampoco busques sabotear este buen momento, agradécelo disfrutando y compartiendo con los tuyos.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Cabra y Caballo, el elemento Fuego es muy significativo en la jornada.

Trabajo:

Se te va a hacer muy fácil crear y brillar entre los demás, tus acciones han sido correctas y eres una persona que se comporta adecuadamente. Algo bueno podría estar por llegar. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Unos minutos en el día procura sentir la calidez del sol o, en su defecto, de algo que proporcione calor. Te harán sentir magnifico/a y muy dichoso/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos podrían hacerte sentir muy feliz o muy deprimido/a, todo depende de cómo controles lo que te afecta. Intenta pensar en positivo y mantener una actitud de alegría.

Dinero:

Las energías te proporcionaran habilidades comunicativas que pueden ser usadas para negociar algo y sacarle más provecho, deja que tus ingresos se vean favorecidos.

Consejo: Grande es aquel que, para brillar, no necesita apagar la luz de otros.