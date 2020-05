Tauro – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

No descuides a tu familia, puedes estar con ellos en presencia mas no espiritualmente, dejas a tu familia a un lado como si con el hecho de llenar un espacio pudieran contar contigo, habla con ellos y ocúpate de saber qué les interesa.

Dinero:

Puedes recibir una invitación a laborar en otro país o estudiar en el extranjero, sabes que debes aceptar porque toda la energía está dispuesta para que eso funcione.

Salud:

Caminar te hace mucho bien, lo disfrutas y extrañas, busca la manera de hacerlo más seguido, aunque sea por poco tiempo, calma tu mente y aquieta tu espíritu.

Consejo:

Hay personas que están en tu vida que solo te buscan por un interés económico, así que busca entre tus amigos quien te pide dinero prestado muy seguido, esa persona no te conviene, el interés material no es amistad.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras direccionando con Caballo y Cabra, el elemento Fuego es muy representativo en el día.

Trabajo:

Te sentirás a gusto con lo que has logrado, tienes una buena reputación y creas lazos muy gratificantes con lo que te rodean, disfruta de la abundancia de tus acciones. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Puedes acompañar tu día con un concierto en vivo virtual que te emociones o disfrutar de cualquier clase de arte por internet, son cosas que crean una vibra muy especial en ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hablar y solucionar algún problema del pasado puede resultarte muy adecuado para hoy, tendrás una facilidad para comunicarte que hará que los resultados serán gratificantes para los involucrados.

Dinero:

Identificar una oportunidad es un excelente paso para el éxito y hoy puedes aprovechar eso, concentrar una parte de tu día para establecer unas bases y esperar resultados.

Consejo: “El secreto del éxito está en prepararse para las oportunidades en cuanto se presenten” –Benjamin Disraeli.