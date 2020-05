Tauro – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Ten un detalle hacia las personas que amas, siempre será muy bien recibido, es momento de agradecer su compañía y generosidad, son incondicionales y así lo seguirán siendo.

Dinero:

Eres próspero y lo sabes, sin embargo, no te confíes al realizar compras o inversiones de forma apresurada, es mejor que tengas paciencia y esperes un poco más, no se trata de siempre ganar monetariamente.

Salud:

Busca ejercitarte con algo que en verdad te guste, que disfrutes hacerlo para que no se vuelva una carga. Ahora hay muchas opciones, tómate un tiempo y consíguelo, entre más rápido mejor.

Consejo:

Para ti es fácil escribir, aprovecha para hacerlo en estos momentos. Te sorprenderá la agilidad y claridad de pensamiento que tienes, no es cuestión de pensarlo sino de disfrutarlo y sentirlo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, ¡te encuentras direccionando y triangulando! Es increíble para un día como hoy.

Trabajo:

Tú trabajo rendirá frutos y serás el centro de atención en tu área laboral, acepta las gracias y el reconocimiento que mereces. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Acompaña tu jornada con varios aromas que te transmitan tranquilidad, tu sentido del olfato estará muy agudo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hay personas que necesitan aprender de sus propios errores sin que los presionen, es momento de entender esto y no ofrecer tu ayuda donde no la necesitan.

Dinero:

Te encuentras muy analítico e intelectual, triangulas con Metal y este elemento es influyente en temas de dinero. Es momento de que actúes en varios aspectos de tus finanzas para mejorarlas.

Consejo: “Una vez tomas una decisión, el universo entero conspira para hacer que ocurra” -Ralph Waldo Emerson.