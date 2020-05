Tauro – Horóscopo del 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Debes expresar tus sentimientos y buscar el mejor medio para hacerlo, un mensaje instantáneo no será la solución cuando quieres dar a entender todas tus ideas y emociones a tu pareja. Separa un espacio, habla desde tu corazón y recuerda por qué decidieron estar juntos.

Dinero:

El sol brilla en tu casa del dinero y con eso vienen grandes oportunidades. No temas en tomar todo lo bueno que trae el ver nuevas formas de generar dinero.

Salud:

Tu pasión la comida y la cocina es clara, por eso mismo debes cuidar muy bien los alimentos que decides incluir en tu dieta. No por cuestiones de peso, sino de salud. Es muy importante que garantices el buen estado de tu cuerpo y de tu mente a través de la alimentación.

Consejo:

Proyecta tus metas, trabajan por tus propósitos. No los eches en saco roto por las situaciones que se puedan presentar, si es necesario adáptalos, modifícalos un poco, pero no los olvides. Pueden ser un gran motor.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Cerrado, no es apropiado para hacer ninguna actividad importante.

Trabajo:

Podrías verte envuelto en una situación de estrés por un documento importante perdido, la preocupación estará acompañándote. Trata de ordenar tu espacio. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Realizar ejercicios donde busques tu estabilidad serán los mejores, practica yoga, meditación o Tai Chi. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes que poner un poco de tu parte para ser leal a quienes te confían sus secretos, no querrás tener un conflicto por culpa de eso.

Dinero:

Ten la suficiente seguridad cuando vayas a gastar tu dinero, es posible que si no pones atención a pequeños detalles tus finanzas se vean algo afectadas.

Consejo: “La lealtad se basa en el respeto, y el respeto es fruto del amor.”